Sheinbaum presenta a las ganadoras de los boletos para el Mundial 2026

Las ganadoras de los boletos para el Mundial 2026 festejan con la presidenta Sheinbaum Brianna Ameli Medina, Karla Itzel Peña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las otras ganadoras Yolett Cervantes y Maira Yaretzi Díaz García. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al asegurar que representan esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de las jóvenes ganadoras de los Boletos Mundial 2026 que ella junto a los de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, otorgaron para distintos partidos del Mundial de Futbol 2026.

¿Quién ganó el boleto inaugural para el Mundial 2026?

Yolett Cervantes Cuaquehua fue la ganadora del boleto inaugural, es decir el número uno, tras obtener el primer lugar de una serie de videos que fueron enviados por las aspirantes, donde mostraron sus formas de hacer dominadas, además de explicar los motivos por los que deseaban acudir a la Copa del Mundo. En ese escenario la Primera Mandataria aseguró que las ganadoras representarán a las y los mexicanos.

“Representan muchas cosas. Representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte, em amor por lo que hacen, porque es una entrega enorme en cada uno de los videos que ustedes pueden ver. Lo segundo es, en efecto, que el fútbol también lo pueden jugar mujeres. Decirles a todas las que participaron, Romer, si te parece, que las contactemos para que podamos seguir en contacto con ellas, buscar hacer equipos. Y a las cuatro finalistas, nuestro reconocimiento. Son orgullo de México. No van a representar a la presidenta o a la jefa de gobierno, van a representar a México, y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen”.

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¿Qué llamado hizo Sheinbaum a los clubes de futbol?

Sheinbaum Pardo aprovechó para hacer un llamado a los clubes de futbol para formar en cada uno un semillero de talento en pro de las y los jóvenes.

“Bueno, si nos escuchan bien, si no también, pero lo vamos a decir. Sería muy importante que todos los clubes de fútbol en México tuvieran sus propias canteras, tuvieran sus escuelas de fútbol. Que formaran desde abajo. Que al jovencito, a la niña, al niño que vive en el lugar más apartado de México pueda ser parte de la selección o pueda ser parte de un equipo de fútbol. Que desde abajo lleguen por supuesto quien tiene talento, disciplina, pero que formen parte de esta visualización del deporte como algo social que nos une, que nos convoca, que construye paz todos los días. Entonces, este es vuelvo a hacer este llamado”.

La ganadora del boleto de la Jefa de Gobierno de la capital, también para el juego inaugural, es para Brianna Ameli Medina Cortés. En este escenario la Mandataria capitalina recordó que previo al primer encuentro se realizará una mega ola en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

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¿Qué actividades prepara la CDMX rumbo al Mundial?

“El próximo sábado 6 de junio se va a llevar a cabo la gran ola mundialista. Vamos a romper el récord Guinness con esta ola que no es cualquier ola, emocionante que de por sí significa juntar a decenas de miles de personas en Paseo de la Reforma, sino también significa que esté la identidad de la ciudad, que estén los pueblos originarios, que estén los distintos oficios de la ciudad. Hay una gran convocatoria. Los esperamos desde las 7:30 empieza el registro y vamos a llevar a cabo una gran ola unos días antes de la inauguración”.

Destacó que la Ciudad de México sigue preparándose para el inicio del mundial el próximo jueves 11 de junio.

“Se rehabilitaron más de 500 eh canchas de fútbol, 316 el gobierno de la ciudad, las otras las alcaldías, y logramos entregar a las niñas y niños de los pueblos, barrios y colonias de la ciudad. También es importante decir que se han llevado a cabo muchas actividades, acciones, torneos eh en este gran mundial que queremos que se viva en todos los territorios. Vamos a tener 18 festivales futboleros a lo largo y ancho de la ciudad que a través de pantallas y actividades culturales y deportivas”.

Respecto a las entradas que otorgó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel para el partido en Guadalajara, la ganadora es Carla Itzel Peña Vilchis y para Monterrey, Daira Yaretzi Díaz García.

En este escenario Romel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), informó que para el concurso de los cuatro boletos se obtuvieron más de mil videos para la final.