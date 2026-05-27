CNTE rompe diálogo con Segob y anuncia protestas más intensas en CDMX

La coordinadora nacional de trabajadores de la educación (CNTE) rompe el diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Seguirán las protestas y seguro serán más intensas con un mayor número de profesores que llegarán a partir del próximo lunes a la Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rompió el diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

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¿Por qué la CNTE rompió el diálogo con Segob?

Jenny Araceli Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, dio a conocer que esta mañana sus compañeros fueron agredidos en Villa de Etla incluso con disparos por lo que aseguró que no hay garantías de seguridad para el libre derecho a la libertad de expresión.

Luego del segundo intento de llegar a un acuerdo la líder magisterial dijo que no hay voluntad política del gobierno y no hay marcha atrás; seguirán las protestas y seguro serán más intensas con un mayor número de profesores que llegarán a partir del próximo lunes a la Ciudad de México.

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¿Qué acciones anunció el magisterio?

De manera simultánea también en Oaxaca y en otros estados se darán las manifestaciones hasta que sean atendidas sus demandas.

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¿Dónde se realizarán las movilizaciones?

La dirigencia de la Sección 22 indicó que las movilizaciones continuarán tanto en la capital del país como en distintas entidades, en medio del conflicto entre el magisterio disidente y las autoridades federales.

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