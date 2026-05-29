Para contener la inflación Sheinbaum renovará el PACIC

Desde Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum recordó que además de un convenio con productores, representantes de cadenas de autoservicio y hasta gasolineros,ha sido posible detener la escalada de la inflación, evitando graves afectaciones en los bolsillos de la población.

¿Cómo ha evolucionado el precio de la canasta PACIC?

Previamente, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, recordó que el PACIC incluye los 24 productos de la canasta básica y recordó que Paquete, es parte del Plan de Desarrollo y Plan México, además refirió que el gobierno trabaja por mantener acuerdos con proveedores y comercializadores a través de brindar mayor seguridad, facilidades para hacer negocios y acceso a insumos y productos importados que complementen la oferta nacional.

Además, anunció que ya se trabaja por ampliar el PACIC en otro tipo de productos.

“Tenemos la instrucción de la presidenta para ampliar productos donde los proveedores y los puntos de venta se comprometan a mantener precios, así que hemos comenzado la revisión de propuestas que sumen al marco del PACIC para asegurar la estabilidad de precios de un mayor número de productos. Este esfuerzo no habría sido posible sin la participación decidida de las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como de Walmart de México y de un amplio grupo de empresas proveedoras nacionales del sector agroalimentario, industrial y de bienes de consumo básico que han demostrado compromiso con México y con las familias mexicanas más vulnerables. Hoy no solamente renovamos un acuerdo económico, hoy renovamos un compromiso social”. — Agregò Edgar Zamora

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¿Cuál es la meta para la inflación y qué empresas participan?

Por su parte José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que en 2022 la inflación llegaba al 9% y gracias al PACIC, dijo, este bajó al 4.5%; sin embargo, enfatizó que se buscará reducirlo al 3%.

“Estoy convencido que este diálogo, estas mesas de trabajo que se han establecido, que permiten justo entender cuál es la problemática que está deteniendo alguno de los productos y con esto tener también el apoyo del gobierno para agilizar los trámites, pero también para quitar aranceles y poder importar algunos productos cuando falta producto en México, y en ese diálogo lograr el objetivo. Este acuerdo voluntario entre el gobierno y el sector empresarial ha sido documentado internacionalmente como una práctica exitosa de los países exitosos”. — Argumento

En tanto Diego Cossio, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, recordó que ya se señaliza en distintas sucursales los productos que están dentro del PACIC, por lo que cuentan con precios bajos.

“Mantenemos el compromiso que hicimos, señora presidenta, con usted en la junta del 16 de abril ya está prácticamente en todas las cadenas y nos vigila la Profeco, señalizado correctamente los productos PACIC. Y segundo, eh sigamos con las mesas de trabajo, se las agradecemos. Los participantes de las cadenas se entusiasman de poder tener esa interacción con usted”. — Explicò

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Jesús Vizcarra Calderón, presidente de Grupo SuKarne, aclaró que los productos de carne de res de dicha marca contarán con un descuento de 5%, además refirió que la campaña “La Alianza que Une a Hogares Mexicanos” ofrece bistec en las tiendas de la empresa en menos de 150 pesos el kilo.

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