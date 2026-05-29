Reforma judicial y nulidad electoral avanzan: Congreso alista declaratoria constitucional

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que algunos Congresos locales ya empezaron a ratificar la modificación de los diez artículos constitucionales en materia del Poder Judicial.

Y también sobre la nulidad de elecciones, iniciativas que aprobó el Poder Legislativo federal, por lo que el próximo lunes la Comisión Permanente podría emitir la declaratoria de constitucionalidad.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/cn75wRNILb — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 29, 2026

¿Cuándo podría entrar en vigor la reforma judicial?

El zacatecano pronosticó que la mayoría de los diputados de los Congresos estatales apoyarán lo autorizado por ambas legislaturas federales en uno o dos días, para que el lunes próximo se pueda hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente.

“El lunes próximo se haría la declaratoria de constitucionalidad la Comisión Permanente, para que se pueda publicar, promulgar, e iniciar la vigencia de la reforma constitucional para mejorar el proceso, rediseñar la boleta de elecciones, los consejos de selección de candidatos y requisitos para aspirar a ser jueces y magistrados, y para posponer la elección al 2028 y prepararla de mejor forma”. —

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué contempla la reforma sobre nulidad de elecciones?

Respecto a la reforma, de su autoría, para establecer una causal de nulidad de una elección federal y local en caso de intervención extranjera o agentes externos.

El diputado de Morena señaló que una vez que se complete todo el proceso legislativo, la reforma al artículo 41 constitucional en materia de nulidad de una elección por intervención extranjera será vigente, pero será después cuando se someta a discusión la legislación secundaria de esta propuesta y podría ser hasta septiembre cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso federal.

¿Por qué no aplicaría en las elecciones de 2027?

Así lo explicó Ricardo Monreal porque esta reforma, a pesar de que estará vigente, no se podrá aplicar en los comicios del 2027, pues no existe aún su ley secundaria.

“No podíamos hacer antes la norma secundaria por técnica constitucional, dado que tenemos que esperar que sea promulgada y que se inicie la vigencia de la reforma constitucional al artículo 41, incorporando este nuevo supuesto jurídico de anulación de elecciones, puede ser en septiembre o en un periodo extraordinario nuevo”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena anunció que participará en la concentración de este domingo en el Monumento a la Revolución con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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