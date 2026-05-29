Enrique Inzunza regresa al Senado tras ser captado en graduación de su hijo

La licencia que solicitó al Senado, Enrique Inzunza Cázarez, para separarse del cargo rompió récord, ya que no cumplió ni siquiera las 22 horas que pidió, sino que recuperó su escaño transcurridas apenas 10 horas con 38 minutos.

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¿Cuánto tiempo estuvo separado del cargo Enrique Inzunza?

El legislador de Morena, acusado por el Departamento de Estado y la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de los chapitos, estuvo separado del cargo lo que duró el periodo extraordinario de sesiones donde se desahogaron reformas en materia electoral y al Poder Judicial.

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¿Cómo se informó su reincorporación al Senado?

La madrugada de este viernes, antes de concluir la sesión del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dio cuenta de la reincorporación de su compañero de bancada.

Medios de Sinaloa, como Ríodoce, documentaron la presencia de Enrique Inzunza en la fiesta de graduación de su hijo, donde evitó hacer declaraciones a la prensa.

En su solicitud de licencia aseguró que estaba en el Senado para apoyar a sus compañeros de bancada, pero nunca se le vio.

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