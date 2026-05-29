Línea 2 del Metro suspenderá servicio entre Pino Suárez y Xola hasta el 3 de junio

A partir de las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo y hasta el miércoles 3 de junio, no habrá servicio en la Línea 2 Metro, en el tramo que comprende las estaciones Pino Suárez a Xola, así lo informaron el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX: Anuncian reapertura TOTAL de la línea 2 junto con la estación Taxqueña del Tren Ligero

¿Qué estaciones de la Línea 2 estarán cerradas?

Por lo tanto, la llamada línea azul operará en dos tramos: el primero de la terminal Cuatro Caminos a la estación Pino Suárez y el segundo, de la terminal Taxqueña a Xola.

En un comunicado, dijeron que los usuarios van a contar con el apoyo de autobuses RTP en el tramo cerrado de forma gratuita.

Esta decisión, señalaron las dependencias, se debe “al proyecto de transformación integral de la Calzada de Tlalpan”.

Suspenderá servicio entre Pino Suárez y Xola Ampliar

¿Cómo funcionará el servicio alterno de RTP?

El comunicado señala:

“Los circuitos de operación de trenes Taxqueña- Xola y Pino Suárez-Cuatro caminos quedarán establecidos para efectuarse durante toda la jornada de la noche del viernes 29 ,sábado 30, domingo 31 de mayo, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio. En esas fechas, con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se ofrecerá servicio alterno de forma gratuita para los traslados en el tramo de Xola a Pino Suárez”. — Sistema de Transporte Colectivo Metro y Secretaría de Obras de la Ciudad de México

Será hasta el jueves 4 de junio desde las 5:00 cuando se restablecerán las corridas de los trenes de la Línea 2 desde Taxqueña a Cuatro Caminos.

El @MetroCDMX y la @SOBSECDMX informan que, derivado del proyecto de transformación integral de la Calzada de Tlalpan, se realizará el cierre provisional de estaciones para concluir los trabajos pendientes.#Entérate aquí 👇 fechas y horarios y #TomaPrecauciones. pic.twitter.com/5iQXpVfVGe — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) May 29, 2026

¿Qué otras estaciones permanecen sin servicio?

Además, en los tramos que el sistema sí esté operando, se agrega el cierre de las estaciones Chabacano y Viaducto.

Hay que recordar que las estaciones San Antonio Abad, Nativitas y Portales también están cerradas desde hace varias semanas. Y así seguirán hasta nuevo aviso.

El Metro y la Secretaría de Obras pidieron al público su comprensión e hicieron un llamado a que se prevean los tiempos de traslado a través de la Línea 2.

El gobierno de Clara Brugada se había comprometido a entregar finalizados los trabajos de la Línea 2 el domingo 31 de mayo.

Síguenos en Google News y encuentra más información