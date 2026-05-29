Calendario junio 2026: estos son TODOS los megapuentes, descansos y días sin clases en México

El calendario de junio de 2026 llega con fines de semana largos, suspensiones escolares y varias fechas que millones de estudiantes y trabajadores ya están revisando para organizar vacaciones, escapadas o simplemente descansar. Aunque el mes no incluye feriados oficiales obligatorios para todos los trabajadores, sí habrá pausas importantes en escuelas públicas y algunos sectores laborales.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), junio tendrá varios días que podrán convertirse en “megapuentes” dependiendo del tipo de empleo, el esquema escolar o las políticas internas de cada empresa. Por eso, aquí te dejamos el calendario completo y actualizado con todas las fechas relevantes.

El calendario escolar 2025-2026 se mantiene oficialmente hasta el 15 de julio de 2026, luego de que la SEP descartara adelantar el cierre del ciclo escolar tras la polémica generada en mayo.

¿Habrá megapuentes en junio 2026 en México?

Aunque junio no tiene días de descanso obligatorio marcados en la Ley Federal del Trabajo, sí habrá fines de semana largos y suspensiones académicas que podrían funcionar como puente para miles de personas.

Estas son las fechas más importantes:

Sábado 13 y domingo 14 de junio

Sábado 20 y domingo 21 de junio

Sábado 27 y domingo 28 de junio

En el caso de estudiantes de educación básica, el viernes 26 de junio sí habrá suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar, según el calendario oficial de la SEP. Eso generará el último puente escolar del ciclo antes de julio.

El último puente escolar antes de vacaciones de verano

La SEP confirmó que el viernes 26 de junio de 2026 no habrá clases para preescolar, primaria y secundaria debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Eso significa que millones de alumnos tendrán descanso desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio, formando un puente de tres días justo antes de la recta final del ciclo escolar.

Además, el ciclo escolar terminará oficialmente el 15 de julio de 2026, por lo que junio será el último mes completo de actividades académicas antes de las vacaciones de verano.

¿Qué días son descanso obligatorio en junio 2026?

Ninguno. La Ley Federal del Trabajo no contempla feriados oficiales durante junio, por lo que trabajadores deberán laborar normalmente, salvo que su empresa otorgue permisos, vacaciones o descansos adicionales.

Los próximos descansos obligatorios oficiales en México llegarán hasta septiembre de 2026 con motivo del Día de la Independencia.

Fechas importantes de junio 2026 para estudiantes y trabajadores

Estudiantes SEP

Viernes 26 de junio: suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar

Miércoles 15 de julio: fin oficial del ciclo escolar 2025-2026

Trabajadores en México

Junio no tiene feriados oficiales obligatorios

Los descansos dependerán de políticas internas, vacaciones o acuerdos laborales

La SEP y el Gobierno federal mantienen vigente el calendario escolar publicado oficialmente para el ciclo 2025-2026, por lo que cualquier modificación extraordinaria tendría que ser anunciada directamente por autoridades educativas estatales o federales.