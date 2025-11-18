Pacic se mantendrá seis meses más: Claudia Sheinbaum agradece a empresarios

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, muestra el acuerdo de renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) logrado con empresarios para que se amplíe seis meses más.

El precio de la canasta básica se mantendrá en los 910 pesos los próximos seis meses, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum al agradecer a empresarios por su colaboración en mantener los precios bajos de por lo menos 24 productos y les habló de la importancia de mantener el aumento del salario mínimo en beneficio de las familias mexicanas.

Canasta Básica Ampliar

PACIC mantendrá precios por debajo de la inflación

Durante la firma del Acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, la Primera Mandataria, consideró que no puede haber mejor ejemplo de colaboración entre gobierno e iniciativa privada que buscar el beneficio de las familias mexicanas, especialmente a las más necesitadas, al mantener los precios de la canasta básica, incluso por debajo de la inflación.

“Y creo que es un excelente ejemplo de cómo gobierno iniciativa privada, colaboramos para el beneficio de las familias mexicanas sobre todo de las que menos tienen. El esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica pues es muy importante, porque desde la primera vez que lo firmamos, incluso se redujo, pues representa considerando una inflación de 3.4%, pues menos de lo que era en febrero de este año, congratularnos por este acuerdo y mantenerlo mantener esta colaboración, este diálogo hacia adelante”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte el secretario de Hacienda, Edgar Amador , destacó que al renovar el PACIC seis meses más, entre veinte empresas y doce cadenas para mantener el precio de una canasta de veinticuatro productos básicos en novecientos diez pesos durante seis meses, logrando una reducción del 3.4% en términos reales.

“Gracias a la colaboración de 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio, se renueva este acuerdo para mantener sin incrementos el precio de la canasta de veinticuatro productos básicos durante los próximos seis meses, con un precio máximo de novecientos diez pesos. Importante mencionar que haber conservado el mismo precio ya por un año conlleva una reducción de al menos tres puntos, cuatro por ciento en términos reales. No me queda más que mencionar que haber conservado el mismo precio ya por un año conlleva una reducción del menos tres punto cuatro por ciento en términos reales”. — Edgar amador, secretario de Hacienda

PACIC muestra compromiso de empresarios

A su vez el presidente el Consejo Coordinador Empresarial CCE, Francisco Cervantes, advirtió que los empresarios de México reafirman su compromiso con el diálogo constante para contribuir a la prosperidad del país y fortalecer la economía de las mayorías, ofreciendo su apoyo a la presidenta en este proceso.

“Los empresarios de México ratificamos también nuestra convicción de que con el mantenimiento del diálogo permanente es posible construir caminos que fortalezcan la ruta hacia la prosperidad compartida del país. Es así, señora presidenta, como los empresarios demostramos nuestra voluntad y disposición para poner de nuestra parte en la consolidación de un México que priorice la protección económica de las mayorías y que fortalezca con ellos la estabilidad en el ingreso personal de los mexicanos. Cuente con nosotros, señora presidenta”. — Francisco Cervantes, presidente del CCE

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que este miércoles en la mañanera, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dará a conocer los resultados de las últimas inversiones que tendrá México para los próximos años enfatizando que hay muy buenas noticias.

