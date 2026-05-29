Comerciantes del Centro Histórico exigen solución por plantón de la CNTE

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar SC., pide a las autoridades acciones para despejar el Centro Histórico del plantón de la CNTE.

Comerciantes, propietarios de empresas familiares y trabajadores independientes del Centro Histórico de la Ciudad de México exigieron a las autoridades locales y federales garantizar la apertura de vialidades y accesos peatonales ante las afectaciones económicas provocadas por el plantón de la CNTE, instalado desde el pasado 26 de mayo.

Representantes del sector empresarial alertaron que los bloqueos y cierres de calles ya afectan directamente a más de 170 mil trabajadores que dependen de alrededor de 30 mil establecimientos mercantiles ubicados en la zona centro de la capital.

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Comerciantes reportan pérdidas económicas en el Centro Histórico

Durante un encuentro con medios, empresarios señalaron que la disminución del flujo de clientes, turistas y trabajadores está provocando pérdidas económicas severas, particularmente para pequeños negocios y comercios familiares.

Sergio Subich, empresario del sector joyero, aseguró que el comercio establecido enfrenta un escenario crítico tras varios meses de desaceleración económica.

“Cada día sin ventas representa un golpe directo a la sobrevivencia de nuestros negocios. No permitiremos que nos cierren la movilidad de trabajadores y clientes. Tenemos que decirle a la ciudadanía que, a pesar de la CNTE, el Centro Histórico sigue abierto y trabajando”, afirmó.

Por su parte, Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar SC. (ConComercioPequeño), calificó como insostenible la situación para miles de negocios.

“Es imposible mantener abiertas las cortinas cuando las ventas son prácticamente nulas. No hay manera de cubrir rentas, impuestos, salarios o pagos a proveedores en estas condiciones. Muchos empresarios realizaron inversiones para prepararse ante la llegada de turistas y consumidores con motivo del Mundial de Futbol, y hoy enfrentan incertidumbre porque la CNTE mantiene secuestrada la actividad económica del Centro Histórico”, sostuvo.

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Empresarios piden liberar vialidades y accesos

Los comerciantes exigieron acciones inmediatas para liberar las vialidades y recuperar la movilidad en la zona, al considerar que la falta de respuesta de las autoridades afecta no solo al comercio, sino también a millones de ciudadanos que diariamente transitan por el primer cuadro de la ciudad.

“No podemos normalizar que grupos de presión paralicen la vida productiva de la ciudad y extorsionen a la sociedad mediante bloqueos y afectaciones económicas. La autoridad debe garantizar el derecho al trabajo, al libre tránsito y a la actividad comercial”, puntualizó López Becerra.

El líder empresarial advirtió que el llamado “turismo de protesta” realizado por integrantes de la CNTE en la Ciudad de México está impactando actividades productivas, sociales, médicas, laborales y educativas.

“El Centro Histórico no puede convertirse permanentemente en rehén de intereses políticos. Defenderemos nuestras fuentes de empleo, nuestros negocios y el derecho de miles de familias a trabajar dignamente”, concluyó.

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ahz.