El BEI firma un acuerdo con la Secretaría de Energía de México para impulsar inversiones energéticas clave

Durante la visita de la presidenta Nadia Calviño a México, el Banco Europeo de Inversiones ha firmado un Memorando de Entendimiento con la Secretaría de Energía, para apoyar la transición energética en el país y las inversiones estratégicas en este ámbito, contribuyendo a las prioridades del Plan México.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Secretaría de Energía han acordado un Memorando de Entendimiento (MoU) que impulsará la cooperación en inversiones prioritarias. Particularmente, se busca priorizar la financiación del BEI en proyectos de transmisión y distribución eléctrica y en iniciativas de generación renovable.

Este acuerdo, junto con el préstamo de 150 millones de euros a Bancomext, ambos firmados durante la visita oficial de la presidenta Nadia Calviño al país, son las dos primeras actuaciones de esta institución europea en México desde 2020. Impulsarán las relaciones estratégicas del BEI dentro del marco del Plan México y la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

El refuerzo de esta alianza prioritaria llega inmediatamente después de la Cumbre México–UE, en la que se firmó el Acuerdo Global Modernizado entre ambas partes, como parte de la misión de alto nivel de la UE liderada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Como brazo financiero de la Unión Europea, el BEI traducirá la renovada alianza entre la UE y México en inversiones concretas con impacto social y económico”, afirmó lapresidenta del BEI, Nadia Calviño. “Este acuerdo fortalecerá nuestra cooperación y ayudará a identificar proyectos en los que la inversión y la asistencia técnica del BEI puedan generar beneficios tangibles para las personas y empresas mexicanas.”

“Con esta alianza con el Banco Europeo de Inversiones, esperamos impulsar la inversión en proyectos estratégicos para México que consolidarán la transición energética del país”, afirmó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

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El MoU con la Secretaría de Energía impulsará la coordinación para apoyar la transición energética de México, incluyendo energías renovables e infraestructura eléctrica. Asimismo, promoverá el intercambio de información y buenas prácticas y explorará oportunidades de financiación para proyectos prioritarios tanto del sector público como del privado.

Con la firma del Memorando de Entendimiento, el BEI fortalece los vínculos con las autoridades federales de México y apoyará los objetivos de desarrollo del país mediante una cartera de proyectos susceptibles de inversión. El acuerdo se complementa con una operación de 150 millones de euros con el banco de desarrollo Bancomext para respaldar inversiones verdes y sociales en sectores prioritarios.

Información general

El Grupo BEI

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) es el brazo financiero de la Unión Europea, cuyos accionistas son los 27 Estados miembros, y es uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. En 2025, el Grupo BEI firmó 100.000 millones de euros de nueva financiación y servicios de asesoramiento para más de 870 proyectos de alto impacto dentro de sus ocho prioridades fundamentales que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE: la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización y la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa, la cohesión territorial, la agricultura y la bioeconomía, las infraestructuras sociales, lasalianzas a nivel global y la Unión de Ahorros e Inversiones. Más allá de los préstamos a largo plazo para grandes infraestructuras, el Grupo BEI atrae la inversión privada para empresas y proyectos innovadores de alto riesgo, y desempeña un papel cada vez mayor en los mercados europeos de venture debt, capital riesgo, garantías y titulizaciones.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es la filial del Grupo BEI especializada en proporcionar garantías y capital para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes (startups) en toda Europa. En su calidad de inversor ancla, el FEI moviliza la inversión privada e impulsa el ecosistema de fondos de capital riesgo para apoyar a los emprendedores europeos innovadores a través de una amplia red de bancos y fondos de inversión asociados. Puede encontrar fotografías de los representantes del Grupo BEI y de su sede, así como archivos con el logotipo y secuencias de vídeo B-roll para los medios de comunicación aquí.

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Global Gateway

Global Gateway es la estrategia de la Unión Europea para promover conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y del transporte, al tiempo que fortalece los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. Representa la contribución de la UE para reducir la brecha mundial de inversión que acompaña las transiciones verde y digital, socialmente justas, más allá de las fronteras europeas, y para reforzar la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro globales.

Global Gateway es una forma de conectar a Europa con socios de todo el mundo, basada en la confianza, la sostenibilidad y el interés mutuo. Proporciona inversiones para proyectos transformadores y de gran escala, ofreciendo al mismo tiempo una asociación respetuosa y de calidad a los países socios, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

De aquí a 2027, Global Gateway aspira a movilizar hasta 400.000 millones de euros en inversiones en todo el mundo mediante la movilización de los recursos del EquipoEuropa, que reúne a la UE, sus Estados miembros, instituciones financieras y de desarrollo, y empresas europeas. Todos los proyectos de Global Gateway se diseñan junto con nuestros socios para definir la mejor manera de beneficiarse de nuestra oferta de inversión y garantizar que los resultados mejoren la infraestructura y la conectividad necesarias.

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Global Gateway respeta y promueve plenamente las normas internacionales de protección laboral y respeto de los derechos humanos, así como la buena gobernanza y la transparencia, lo que hace que este enfoque sea único y consolide una relación distintiva con los países socios.