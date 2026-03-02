La CFE invita a usar la energía con responsabilidad y eficiencia, en beneficio de la economía familiar y el medio ambiente

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se conmemora cada 5 de marzo, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recuerda a la ciudadanía los beneficios de adoptar prácticas de ahorro y uso responsable de la energía.

La eficiencia energética significa hacer más con menos costo energético, sin afectar el bienestar ni la comodidad. Lo más recomendable es iniciar con acciones sencillas y sin costo, como adoptar mejores hábitos de consumo de energía y, después, considerar medidas que requieren una inversión, pero generarán mayores beneficios.

En el hogar, la CFE recomienda:

Sustituir la iluminación por focos con tecnología LED.

Elegir pantallas con tecnología LED.

Revisar el estado de las instalaciones eléctricas del hogar, con personal calificado.

Considerar la construcción bioclimática en nuevas viviendas.

Si es posible, reemplazar los equipos electrónicos con más de diez años de antigüedad.

Al adquirir nuevos electrodomésticos, conviene revisar que cuenten con el distintivo de eficiencia energética (Sello FIDE, Etiqueta Energy Star y etiquetas correspondientes a las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética), donde puede revisarse su consumo eléctrico. Los electrodomésticos con motor o compresor deben tener tecnología inverter, que regula inteligentemente su velocidad.

Los equipos que más energía gastan en el hogar son los refrigeradores, aires acondicionados, calefactores, sistemas de bombeo de agua, lavadoras, secadoras y consolas de videojuegos. En lo general, es recomendable sustituirlos cuando presentan fallas recurrentes, su tecnología es obsoleta o tienen más de diez años de uso.

Respecto a los aires acondicionados, la CFE recomienda:

Reemplazarlos cuando tengan más de diez años de antigüedad.

No adquirir equipos usados, porque podrían generar altos consumos de energía.

Elegir la capacidad de acuerdo con las dimensiones del espacio de uso.

Cada seis meses, realizar mantenimientos preventivos y limpieza a filtros, evaporador y condensador.

Al comprar nuevos equipos de aire acondicionado, se recomienda que tengan tecnología inverter, su capacidad sea adecuada a las dimensiones de la habitación, se instalen en un lugar adecuado, cuenten con las etiquetas de eficiencia energética mencionadas, sean de fácil mantenimiento, tengan garantía y produzcan poco ruido.

Eficiencia energética en la CFE

El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) es el área de la CFE encargada de promover una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía dentro y fuera de la empresa, así como de estandarizar acciones en la materia. Se especializa en la integración de proyectos y difusión de campañas que contribuyen al ahorro y uso eficiente de la energía.

Su misión es generar valor mediante la evaluación y administración de servicios relacionados con la eficiencia y el ahorro de energía.

A través del PAESE, la CFE lleva a cabo proyectos de eficiencia energética, diagnósticos energéticos en centros de trabajo y Evaluaciones de Tecnologías Ahorradoras (ETA), útiles para distribuidores, fabricantes y entidades gubernamentales en materia de alumbrado público.

De 2025 a la fecha, PAESE ha realizado 374 ETAs. Sus proyectos han generado ahorros superiores a los 4 mil MWh, evitando con esto la emisión de más de 1.9 mil toneladas de CO₂. Asimismo, se han efectuado 24 diagnósticos energéticos en los procesos de Generación, Transmisión y Distribución.

De igual manera, se fortalece la cultura del ahorro de energía mediante campañas de difusión que promueven medidas de ahorro, tecnologías limpias (incluyendo paneles solares y generación distribuida) y las presentaciones del Teatro Robótico, dirigidas a niñas, niños y familias. De 2025 a la fecha, se han desarrollo 98 actividades de difusión.