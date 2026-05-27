Fiscalía de Morelos niega protección a Cuauhtémoc Blanco

El fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que las investigaciones en contra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, siguen vigentes y no existe protección ni privilegios para nadie.

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¿Qué dijo la Fiscalía de Morelos sobre Cuauhtémoc Blanco?

“La Fiscalía General del Estado ha actuado en este asunto con estricto apego a derecho, bajo criterios técnicos y jurídicos sin distinción alguna respecto de la investidura o posición política de cualquier persona involucrada. Debo dejar algo muy claro no hay en esta fiscalía protección ni privilegios para ninguna persona que no sea lo que la legalidad deba marcar. Nuestra responsabilidad institucional, y en particular como fiscal general, es investigar y actuar con apego en el marco legal”. — Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos

Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar presentó su Primer Informe Semestral de Gestión ante el pleno del Congreso del Estado Ampliar

Al presentar su Primer Informe Semestral de Gestión ante el pleno del Congreso del Estado, el funcionario reafirmó que tiene el compromiso de combatir la impunidad y trabajar para que la justicia sea efectiva, empática, humana y confiable.

Fernando Blumenkron fue cuestionado por las legisladoras del Partido Nueva Alianza, Ruth Rodríguez López; y de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, sobre el estatus que guardan las carpetas de investigación en contra el exmandatario por presunto abuso sexual.

Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar presentó su Primer Informe Semestral de Gestión ante el pleno del Congreso del Estado Ampliar

El fiscal respondió que las investigaciones se realizan con plena autonomía y respeto al debido proceso, sin tomar en cuenta el contexto político.

Además de que la carpeta de investigación avanza bajo un plan de cronología, a fin de que las actuaciones sean correctas y no exista ningún problema en la determinación que tome el ministerio público.

Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar presentó su Primer Informe Semestral de Gestión ante el pleno del Congreso del Estado Ampliar

¿Qué avances reportó la Fiscalía en otros casos?

La comparecencia del fiscal estuvo enmarcada por la asistencia de los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, pese a que no existe obligación legal para hacerlo.

Fernando Blumenkron destacó que existen avances en temas torales como el asesinato de la legisladora Gabriela Marín, ocurrido en octubre del 2022, a pesar de que en su momento hubo retrasos en la integración de la carpeta.

Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar presentó su Primer Informe Semestral de Gestión ante el pleno del Congreso del Estado Ampliar

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Además de que hoy en día hay un trabajo coordinado para combatir los delitos contra las mujeres, especialmente el feminicidio, el cual durante el periodo que lleva al frente de la Fiscalía se iniciaron 111 carpetas de investigación, quedando 18 feminicidios y 19 en grado de tentativa, obteniendo cinco sentencias condenatorias.

Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar presentó su Primer Informe Semestral de Gestión ante el pleno del Congreso del Estado Ampliar

¿Qué resultados presentó la Fiscalía en desapariciones y secuestros?

Destacó que, en materia de desaparición de personas, la Fiscalía Especializada registró 356 carpetas que involucraron a 378 víctimas, de las cuales 300 fueron localizadas, lo que significó una efectividad del 79 por ciento; y el Protocolo Alba alcanzó una efectividad del 86 por ciento, con 18 mujeres y niñas localizadas de 21 alertas emitidas, mientras que la Alerta Amber registró una efectividad del 83 por ciento, con 15 localizaciones de 18 activaciones.

Referente a delitos de alto impacto la Fiscalía inició 252 carpetas por secuestro y extorsión, ejecutó 52 órdenes de cateo y logró la detención de 135 personas imputadas, obteniendo 103 autos de vinculación a proceso y 19 sentencias condenatorias, con penas de hasta 150 años de prisión por secuestro, destacando el rescate con vida de un niño de cinco años privado de su libertad y la desarticulación de células delictivas.

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