No protejo a nadie… Cuauhtémoc Blanco debería declarar a la Fiscalía: Sheinbaum

La presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó esta mañana que no defiende a Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador y diputado federal de MORENA.

Al insistir que fue decisión de la Cámara de Diputados no retirar el fuero al morenista Cuauhtémoc Blanco, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el legislador debería acudir por cuenta propia, a declarar ante la Fiscalía de Morelos para enfrentar los señalamientos de presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

Durante la mañanera de este jueves, la Primera Mandataria mencionó que si bien el diputado acudiría con fuero ante la autoridad, ello contribuye a la investigación que, dijo, continúa el nuevo fiscal de la entidad, Edgar Maldonado.

“Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración…

-Doctora, pero iría con fuero…

-Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación, además ahora hay un nuevo fiscal en la fiscalía de Morelos, entonces es muy importante que siga la investigación y que él declare… nosotros no vamos a proteger a nadie, eso tiene que quedar clarísimo, pero tiene que demostrarse que en efecto, hay un delito ¿quién lo define? La Fiscalía”.

Sin pregunta de por medio, respondió a las voces que dijo, la señalan de defender al exfutbolista mexicano.

“Y esta idea de que ahora la Presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad y a mi familia, pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito, pero, por eso digo, que siga la investigación y que él declare, es importante que continúe la investigación y hay un nuevo fiscal y ese fiscal puede tener todos los elementos de la carpeta que se abrió previamente”.

Después que este miércoles negó que el voto a favor de la Cuauhtémoc Blanco por parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, sea la antesala a una alianza entre Morena y el PRI, Sheinbaum Pardo evitó hablar si ese apoyo se reflejará en otra negativa de desafuero pero ahora en contra del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

“Yo respeto los poderes primero que nada, porque luego nos acusan que nosotros no respetamos los poderes, yo respeto los poderes y esa decisión está en la Cámara de Diputados y en las diputadas y los diputados, cuando hablamos con Morena, con nuestros aliados tiene que ver para las leyes que impulsamos, ahora que se investigue todo lo que se tenga que investigar ¿a quién le corresponde eso? A las fiscalías y en su momento a los jueces, entonces que se investigue todo lo que se tenga que investigar”.

Reiteró que la carpeta conformada en contra de Blanco Bravo fue hecha por Uriel Carmona, un exfiscal que, dijo, estuvo seis años en el cargo y que fue desaforado y acusado de proteger a feminicidas. Por cierto que en la “mañanera” la Presidenta de México respaldó la iniciativa que presentó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, para que legisladores y gobernadores no tengan fuero, y es que dijo, es un tema que debe ponerse a debate.

“Creo que se debe discutir, sí, creo que hay que ponerlo a debate, creo que si nosotros siempre estuvimos en contra del fuero y es algo que se tiene que poner a debate porque no tenía toda la información. A Ernestina (Godoy) además de ser una gran abogada, fue fiscal de la Ciudad de México ella le tocó solicitar el desafuero del exfiscal de Morelos, entre otros y le preguntaba que hasta dónde llegaba el fuero en un diputado o diputada entonces me dijo tiene que seguirse investigando el tema es que muchos jueces dicen no se puede emitir una orden de aprehensión o una orden de cateo porque tiene fuero por ejemplo este tipo de cosas tiene que discutirse”.