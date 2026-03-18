Ivonne Ortega exige a la Fiscalía de Morelos el expediente penal de Cuauhtémoc Blanco

La lideresa de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, solicitó a las 253 legisladoras de los seis grupos parlamentarios en San Lázaro para pedir a la Fiscalía de Morelos envíe el expediente penal del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual.

Desde la tribuna del recinto parlamentario hizo un llamado a todas las legisladoras de la Cámara Baja a firmar este punto de acuerdo, para que el actual diputado de Morena quien debe enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano, aunque no haya sido desaforado.

“Hago un llamado nuevamente a las 253 legisladoras de esta Cámara para que nos acompañen a firmar el Punto de Acuerdo que hemos presentamos las diputadas de la Bancada Naranja, para que la Fiscalía de Morelos remita el expediente correspondiente al diputado que es presunto responsable de violación en grado de tentativa, y enfrente la justicia como cualquier ciudadano, sin privilegios y sin fuero”.

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¿Qué acciones solicita la diputada Ivonne Ortega en San Lázaro?

La ex gobernadora de Yucatán demandó que se garanticen los derechos de la víctima, en este caso la media hermana del imputado y asegurar su acceso efectivo a la justicia; se reformule ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero y dar continuidad al proceso penal contra Cuauhtémoc Blanco.

También pidió investigar con perspectiva de género todos los presuntos delitos que impliquen violencia contra las mujeres, sobre todo en Morelos que registra la tasa más alta de feminicidios en México.

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¿Cuál es el estado actual de la investigación en Morelos?

“El día de ayer se abrió un debate respecto a que se omitió el principio de paridad, afortunadamente esa omisión se resolvió con una fe de erratas, pero lo que no se puede resolver con una fe de erratas son los feminicidios que tenemos todos los días, el acoso que sufren mujeres y la violencia sexual y en esta cámara hay un diputado denunciado”.

La diputada de MC, Ivonne Ortega, recordó que el pasado mes de enero, la Fiscalía de Morelos señaló que la carpeta sigue activa y se encuentran en espera de que se desahoguen los procesos en torno a Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, no se tiene un plazo para su resolución, por lo que es urgente que se le de la atención correspondiente.

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