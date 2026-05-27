Banxico baja previsión de crecimiento y mantiene tasa de interés en 6.50%

El Banco de México (Banxico) ajustó a la baja su expectativa de crecimiento económico para nuestro país, dejándolo en un crecimiento puntual de 1.1 por ciento, del 1.6 % del informe previo. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco Central, señaló que para el próximo año, se prevé un crecimiento de 2.1 por ciento, ligeramente mayor al 2.0 por ciento del informe anterior, con un intervalo que oscila entre 1.3 y 2.9 por ciento.

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¿Por qué Banxico redujo la previsión de crecimiento económico?

La gobernadora reconoció que el retroceso del PIB en México en el primer trimestre ha mantenido una elevada variabilidad.

“En el primer trimestre del año se reportó un retroceso del PIB de .62% a tasa trimestral desestacionalizada después de haber registrado un avance de .72% en el trimestre. Así el comportamiento de trimestre a trimestre de la actividad económica ha mantenido una elevada variabilidad para una lectura de mediano plazo sobre la evolución de la economía y se aprecia aquí que la economía atraviesa un periodo de crecimiento bajo pero positivo. La disminución de la actividad económica en el primer trimestre de 2026 fue el resultado de descensos en los tres grandes grupos de actividad en particular las actividades primarias contrarrestaron buena parte del avance acumulado en los dos trimestres anteriores, la actividad industrial acentuó su débil desempeño y más que revirtió la moderada reactivación registrada hacia al cierre de 2025”. — Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico

Agregó que el sector terciario (servicios) también se redujo y frenaron la tendencia a la alza que venían presentando, la institución confió en que pese a la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio del año, se espera que para el reto de la trayectoria a lo largo del año muestre una tendencia positiva, ademas reconoció que la inversión continuaría mostrando un debilitamiento de desempeño, al menos hasta el segundo semestre del presente año, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC.

Banxico estimó que las exportaciones de nuestro país, mantendrían una moderada expansión, principalmente en la producción dirigida a Estados Unidos y apoyada en las adquisiciones de bienes relacionados con el sector tecnológico.

¿Qué dijo Banxico sobre la inflación y la tasa de interés?

Rodríguez Ceja, señaló que las variaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y tabaco fueron acotados y sólo impactaron a los productos específicos y no se generaron efectos de segundo orden, dijo que la variación que se registró fue de manera ordenada, añadió que las variaciones de los precios de estos dos genéricos durante enero, sí fueron importantes pero de una sola vez.

En cuanto a la política monetaria, la gobernadora, reconoció que concluyó el ciclo de recortes y dijo que hacia adelante, mantendrá el actual nivel de tasa de 6.50 por ciento y que no dejará de tener seguimiento a los efectos del conflicto en medio oriente.

“Situando la tasa de referencia en 6.50% en nuestra última decisión, con ello dimos por concluido el ciclo de recortes iniciado en 2024... el ciclo de recortes recién concluido, buscó en todo momento, mantener una trayectoria de la tasa de referencia congruente con la convergencia de la inflación, hacia la meta de 3%... hacia adelante, consideramos que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual, juzgando que esta postura monetaria, es adecuada para conducir la inflación a su meta y mantener ancladas las expectativas, así como para enfrentar los retos en el entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en medio oriente y sus repercusiones”. — Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico

¿Cuál es el panorama de inflación para 2027?

Por último en lo relativo a la inflación en México, reconoció que hubo un aumento, para dejarlas por arriba de la meta del 3.0 por ciento, el pronostico para la general se ajustó a la alza para el segundo y tercer trimestre, por cambios en los precios de energéticos y agropecuarios y para la subyacente también contempla una alza, para converger a la meta del 3 por ciento en el segundo trimestre del 2027.

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