De amarillo y con mando único: El cambio policial para blindar el Centro de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el nuevo modelo de seguridad para el Centro Histórico de la ciudad de México, que se basa en la conformación de un mando único policial.

Habrá 686 elementos policiales y para que “sean vistos” y se distingan entre la población, portarán uniforme amarillo y estarán apoyados por 45 patrullas.

¡Fortalecemos la seguridad en el Centro Histórico con una estrategia de mando único que permitirá una coordinación total!



Este nuevo mando que hoy damos a conocer tiene que sentirse y brindar seguridad a la población. La paz y la tranquilidad de quienes habitan y transitan esta… pic.twitter.com/fK2xSlrV9O — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 27, 2026

¿Cómo funcionará el nuevo modelo de Seguridad Centro Histórico?

La reacción de estos policías ante cualquier incidente será rápida, dijo la funcionaria.

“Se garantiza respuesta inmediata: Esta nueva unidad de protección ciudadana (UPC) tendrá la misión de garantizar tranquilidad en un perímetro de 5 km² que incluyen lugares emblemáticos para la ciudad: El Zócalo, la Alameda Central, Bellas Artes, Garibaldi, Balderas, avenida Juárez, el Barrio Chino y hacia el norte zonas como la Lagunilla, Tepito, entre otras”. —

Presentamos una nueva Unidad de Protección Ciudadana para el Centro Histórico, que resguardará un perímetro de 5km con 686 elementos y 45 patrullas nuevas. Todos los días más de 3 millones de personas recorren está zona emblemática, por eso, el @GobCDMX trabaja para garantizarles… pic.twitter.com/IVMg5hJ49H — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 27, 2026

¿Qué pidió Clara Brugada a los policías de la nueva UPC?

En la presentación, la mandataria local les pidió a los policías no caer en actos de corrupción.

Les hago un llamado, dijo a que “ sean policías ejemplares, profesionales, comprometidos, eficientes. Convoco a la policía a actuar con honestidad absoluta, con rigor, con patriotismo, con disciplina apegados a la ley; al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Con firmeza decimos hay cero tolerancia a cualquier conducta que traicione la confianza ciudadana”.

A este nuevo esquema se suman, afirmó Brugada Molina, la vigilancia a través de siete mil videocámaras que ya están instaladas en el centro Histórico.

Discurso del secretario de #SeguridadCiudadana, @PabloVazC, en la presentación del Nuevo Esquema de Seguridad del Centro Histórico, encabezado por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM. pic.twitter.com/XMCUmFoE4f — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 27, 2026

¿Qué zonas abarca el nuevo mando único policial?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, precisó que el perímetro que a partir de este miércoles tiene un mando único, está delimitado de la siguiente manera: en el norte el Eje 1 Norte, al oriente avenida Circunvalación, al sur Fran Servando, Izazaga y Arcos de Belén y al poniente, Avenida Hidalgo y Eje Central.

Dijo que la nueva UPC surge de la fusión de los anteriores sectores Centro y Alameda, lo que permitirá tener una mejor coordinación y supervisión entre todas las instancias de seguridad.

El funcionario informó que el responsable de este nuevo sector es el inspector en jefe, Juan Luis Amaro López.