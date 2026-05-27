De amarillo y con mando único: El cambio policial para blindar el Centro de la CDMX
Con la fusión de los antiguos sectores Centro y Alameda, se dio vida a una renovada Unidad de Protección Ciudadana (UPC) que contará con un estado de fuerza de 686 elementos y 45 patrullas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el nuevo modelo de seguridad para el Centro Histórico de la ciudad de México, que se basa en la conformación de un mando único policial.
Habrá 686 elementos policiales y para que “sean vistos” y se distingan entre la población, portarán uniforme amarillo y estarán apoyados por 45 patrullas.
¿Cómo funcionará el nuevo modelo de Seguridad Centro Histórico?
La reacción de estos policías ante cualquier incidente será rápida, dijo la funcionaria.
“Se garantiza respuesta inmediata: Esta nueva unidad de protección ciudadana (UPC) tendrá la misión de garantizar tranquilidad en un perímetro de 5 km² que incluyen lugares emblemáticos para la ciudad: El Zócalo, la Alameda Central, Bellas Artes, Garibaldi, Balderas, avenida Juárez, el Barrio Chino y hacia el norte zonas como la Lagunilla, Tepito, entre otras”.—
¿Qué pidió Clara Brugada a los policías de la nueva UPC?
En la presentación, la mandataria local les pidió a los policías no caer en actos de corrupción.
Les hago un llamado, dijo a que “ sean policías ejemplares, profesionales, comprometidos, eficientes. Convoco a la policía a actuar con honestidad absoluta, con rigor, con patriotismo, con disciplina apegados a la ley; al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Con firmeza decimos hay cero tolerancia a cualquier conducta que traicione la confianza ciudadana”.
A este nuevo esquema se suman, afirmó Brugada Molina, la vigilancia a través de siete mil videocámaras que ya están instaladas en el centro Histórico.
¿Qué zonas abarca el nuevo mando único policial?
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, precisó que el perímetro que a partir de este miércoles tiene un mando único, está delimitado de la siguiente manera: en el norte el Eje 1 Norte, al oriente avenida Circunvalación, al sur Fran Servando, Izazaga y Arcos de Belén y al poniente, Avenida Hidalgo y Eje Central.
Dijo que la nueva UPC surge de la fusión de los anteriores sectores Centro y Alameda, lo que permitirá tener una mejor coordinación y supervisión entre todas las instancias de seguridad.
El funcionario informó que el responsable de este nuevo sector es el inspector en jefe, Juan Luis Amaro López.