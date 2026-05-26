Sin acuerdos concluye reunión entre el gobierno federal y maestros de la CNTE

Luego más de siete horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), concluyó sin acuerdos la reunión entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y funcionarios del Gobierno Federal encabezados por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Al término del encuentro, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Jenny Aracely Pérez Martínez, informó que no se firmó ninguna minuta debido a que las respuestas presentadas por las autoridades fueron consideradas insuficientes frente al pliego de 79 demandas que la CNTE entregó desde el pasado 1 de mayo.

¿Cuál fue la postura de los maestros tras la reunión en Gobernación?

La dirigente señaló que durante la mesa de negociación se revisaron diversos temas pendientes que fueron planteados en encuentros anteriores, sin que se concretaran avances significativos.

“Encontramos respuestas poco favorables”, afirmó Pérez Martínez, quien explicó que corresponde al Gobierno Federal presentar una propuesta formal sobre los planteamientos del magisterio disidente.

¿Qué sucederá con las movilizaciones si no hay solución?

Indicó que la CNTE analizará este miércoles las respuestas que reciba de las autoridades para definir la ruta de acción del movimiento.

Advirtió que, de mantenerse la falta de acuerdos satisfactorios, podrían continuar o reforzarse las movilizaciones que actualmente se llevan a cabo en la Ciudad de México.

La reunión forma parte de las negociaciones que ambas partes mantienen para atender las principales demandas del magisterio, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras al sistema de pensiones, incrementos salariales y diversas prestaciones laborales.

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