Sheinbaum dice que FGR debe informar sobre comparecencia de Rubén Rocha

Corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer los detalles sobre las comparecencias que se realizaron este martes en la delegación de Sinaloa, fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la comparecencia de Rubén Rocha?

Al ser cuestionada por el fuerte dispositivo que se registró en el lugar por la presencia del gobernador con licencia del estado, Rubén Rocha, la Primera Mandataria, aseguró que no tuvo información a profundidad al respecto.

“Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo. En todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa, y también el caso de Chihuahua, es la Fiscalía. Él fue a comparecer a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que dar la información, no nos corresponde a nosotros (…) Estuvo la fiscal en la mañana, que creo que fueron 8 a declarar o algo así, o 7, no sé, 7, creo, ¿verdad? pero le correspondía a la Fiscalía informar”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué explicó Harfuch sobre la ficha roja de Interpol?

En tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que a pesar que se emitió una ficha roja por parte de la Interpol en contra de Rocha Moya y otros señalados por Estados Unidos, por narcotráfico, no implica su detención y es que dijo, se necesitan pruebas.

“Hay un proceso una vez que hay una notificación roja, primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no. Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Al ser cuestionado si en México no aplica la ficha roja hasta este momento García Harfuch comentó “en todos lados aplica” pero lo que hay que emitir es una orden de aprehensión con fines de extradición; además puntualizó que lo que se tiene es la orden de detención en Estados Unidos.

¿Qué publicó Rubén Rocha tras la comparecencia?

A pesar que no fue visto en las instalaciones de la Fiscalía en Culiacán, Rubén Rocha difundió un mensaje en su cuenta de la red social “X” donde enfatizó que mantendrá plena disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

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