Reforma judicial entra en fase decisiva: Congreso discute aplazar elecciones al 2028

Hasta ahora se han presentado cerca de 50 modificaciones y todas han sido bateadas por la mayoría morenista.

Esta mañana se reanudó la sesión en la Cámara de Diputados para discutir la reforma constitucional que pospone hasta el 2028 la elección de magistrados y jueces que faltan por renovar en el Poder Judicial.

Ayer se aprobó en lo general dicha iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora la discusión es en lo particular, no se prevé que aprueben ninguna reserva, sin embargo, subirán a tribuna 147 oradores para presentar 297 reservas, es decir, cerca de 300 propuestas de modificación a dicho dictamen.

Hasta ahora se han presentado cerca de 50 y todas han sido bateadas por la mayoría morenista.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué plantea la reforma judicial discutida en Diputados?

Además de hacer algunas propuestas de modificación, los legisladores de oposición aprovechan para acusar a Morena de buscar aprobar una iniciativa que deja intacto el mecanismo para el uso de los acordeones, seguir con el control del Poder Judicial, y contar con jueces a modo como ocurrió con la pasada elección de ministros, magistrados y jueces del Bienestar.

La diputada de MC, Anayeli Muñoz criticó este parche a la Constitución pues para 2030 y 2033 tendrán que hacer otra reforma similar para que no se empaten las elecciones políticas con las judiciales.

“Tras una desastrosa implementación que evidenció el experimento fallido, se presenta esta iniciativa para aplazar la elección al 28 y aunque la propuesta ajusta tiempos y simplifica boletas, no soluciona ninguno de los problemas de fondo, únicamente los pospone. No se tocan los requisitos de los candidatos, se concentra ahora el poder en un sola comisión que buscará más lealtad que profesionalización y bueno, y nuevamente se dirime en la tómbola y la cereza del pastel y el empate con la revocación de mandato”.

EN VIVO / Continuación de la Segunda Sesión Extraordinaria del 26 de mayo de 2026 https://t.co/LDZWpSPFuj — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 27, 2026

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¿Qué críticas lanzó la oposición contra Morena?

Y quien también reprochó a Morena querer apoderarse de todo el Poder Judicial fue la diputada del PRI, Ariana Rejón quien aseguró que los narco políticos de Morena temen aparecer en las listas del gobierno de Estados Unidos incluidos López Obrador y Andy López Beltrán.

“Porque destruyeron al poder judicial por venganza política, no por mejorar la justicia por eso Morena está gobernando con miedo a que se lleven a sus narco políticos, miedo a que se lleven al que está en La Chingada, por eso Andy se fue también a La Chingada. México no nació para vivir de estos pinches cínicos, corruptos y narcotraficantes de Morena”. —

Continúa la presentación de reservas y aunque hasta el momento todas han sido bateadas se prevé que el morenista Ricardo Monreal presentará un par de modificaciones a esta iniciativa de Sheinbaum para dejar claro que la Suprema Corte funcionará con dos secciones, igual como ocurría antes con las dos salas superiores.

Y otra que especifica que los magistrados de circuito y jueces de distrito que sean electos en el 2028 durarán en el cargo 8 años, es decir hasta el 2036. Se supone que estas dos reservas si serán aprobadas.

Este miércoles, en la Cámara de @Mx_Diputados, continuaremos el debate de cuatro iniciativas clave para fortalecer nuestra democracia y blindar la soberanía nacional. La voluntad de las y los mexicanos debe ser siempre la única voz que decida el rumbo del país. pic.twitter.com/qrhwjDMOvB — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 27, 2026

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¿Qué otras reformas electorales se discutirán este miércoles?

Y este mismo día se discutirán las tres iniciativas pendientes: un de Ricardo Monreal que declara la nulidad de una elección cuando se compruebe que hubo injerencia extranjera en los comicios, propuesta muy polémica que se prevé podría ser modificada para limitar los alcances de dicha nulidad electoral y su ley secundaria dentro de la ley de medios de impugnación en materia electoral.

También se abordarán este mismo miércoles la propuesta presidencial que reforma la ley electoral para facultar al INE a crear una comisión de cinco consejeros que revisarán y evaluarán los perfiles de los candidatos a los cargos de elección popular, con el apoyo de la FGR, la UIF y otras instancias gubernamentales con el fin de evitar que se cuele algún aspirante con nexos o antecedentes criminales.

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