CNTE: ¿Qué sucedió y por qué se registró una muerte en el plantón de las y los maestros en CDMX?

Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México se vieron marcadas por una tragedia después de que se confirmara la muerte de uno de los maestros que participaban en el plantón instalado en el Centro Histórico capitalino.

La noticia provocó conmoción entre integrantes del movimiento magisterial y volvió a poner atención sobre las condiciones en las que cientos de docentes permanecen desde hace días en el Zócalo de la CDMX como parte de sus movilizaciones y protestas contra el Gobierno federal.

¿Qué pasó con el integrante de la CNTE que murió en el Zócalo?

De acuerdo con reportes difundidos este 26 de mayo, el maestro habría sufrido un infarto mientras permanecía dentro del plantón de la CNTE instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Compañeros del movimiento confirmaron el fallecimiento y señalaron que el docente participaba activamente en las movilizaciones recientes organizadas por la Coordinadora.

Hasta ahora, autoridades no han dado a conocer más detalles oficiales sobre la identidad completa del profesor ni información médica adicional relacionada con el caso. La noticia rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron condolencias y preocupación por las condiciones que enfrentan los manifestantes que permanecen en el campamento del Zócalo.

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¿Por qué la CNTE mantiene un plantón en CDMX?

La CNTE mantiene protestas y bloqueos en distintos puntos de la capital del país como parte de sus exigencias laborales y sindicales. Entre las principales demandas del magisterio se encuentran:

Incrementos salariales

Cambios en el sistema de pensiones

Mejoras laborales

Reformas educativas

Atención a acuerdos pendientes con autoridades federales

Desde hace varios días, maestros instalaron casas de campaña y campamentos en calles del Centro Histórico, principalmente alrededor del Zócalo capitalino. Las movilizaciones también provocaron afectaciones viales y cierres en distintas zonas del corazón de la Ciudad de México.

¿Qué se sabe tras la muerte del maestro de la CNTE?

Después de confirmarse el fallecimiento, integrantes de la CNTE realizaron mensajes de condolencias y homenajes dentro del plantón instalado en la capital.

El caso también abrió conversación en redes sociales sobre las condiciones físicas y de salud que enfrentan personas que participan en movilizaciones prolongadas bajo altas temperaturas, lluvias y jornadas extensas.

Mientras tanto, la CNTE continúa con protestas y negociaciones con autoridades federales en medio de un clima de tensión por las demandas del magisterio.