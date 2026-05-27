Sin autorización ni registro: Así operaban los agentes de la CIA en Chihuahua de acuerdo a Sheinbaum / MarioGuti

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en total fueron cuatro los integrantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) que participaron en el operativo antidrogas en Chihuahua de los cuales dos fallecieron en un accidente y dos más dejaron el país.

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¿Qué informó Sheinbaum sobre los agentes estadounidenses?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, explicó que abandonaron México a solicitud del gobierno mexicano por no contar con ninguna autorización para operar en territorio nacional.

“Ellos entran con pasaportes legales, diplomático o como turista. Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia.

“Entonces ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió pues que si iban a realizar labores de inteligencia, que se registraran o que abandonaran el país y la en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores tomaron la decisión de mejor retirarse del país”. —

MarioGuti Ampliar

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¿Por qué dejaron México los integrantes de la CIA?

Sin embargo la Jefa del Ejecutivo Federal, no informó de la fecha en la que los agentes estadounidenses abandonaron México.

Sheinbaum Pardo, insistió que los agentes CIA ingresaron con pasaportes legales pero sin registrarse para realizar labores de inteligencia en el país.

¿Qué protocolo aplica para labores de inteligencia extranjeras?

La presidenta explicó que existe un procedimiento coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad para autorizar la estancia de personal extranjero que realice actividades de inteligencia dentro del territorio nacional.

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