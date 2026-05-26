Hay comunicación con mexicanos en Congo: Sheinbaum

El brote de ébola en África mantiene a México en vigilancia preventiva con filtros sanitarios en aeropuertos y recomendaciones para viajeros. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al asegurar que el Gobierno de México se mantiene en alerta preventiva ante la evolución del brote de ébola en el continente africano, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se mantiene comunicaciones con los mexicanos que se encuentran en riesgo.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional enfatizó que hasta el momento no han solicitado apoyo para retornar a México.

“Sí están en contacto con mexicanos que están en estos países, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en contacto con Secretaría de Salud, por si hay alguna necesidad.—¿Han solicitado algún tipo de apoyo para regresar al país?—No que, hasta ahora no que tengamos le... Que sepan que la Organización Mundial de la Salud no recomienda eh cerrar el paso. O sea, prohibir, entonces nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y avisando a las líneas aéreas de esta orientación”.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante la mañanera del pueblo que en México no se han registrado casos de ébola y que el riesgo para el país es muy bajo. 🩺



Detalló que el brote se concentra en la República Democrática del Congo, Uganda y zonas bajo… pic.twitter.com/1QdCvAq3gs — SALUD México (@SSalud_mx) May 26, 2026

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México aplica medidas preventivas en aeropuertos

Y es que previamente el secretario de Salud, David Kershenobich dio a conocer las medidas que se implementan en México para evitar contagios, aunque aseguró que el riesgo para nuestro país es bajo.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior. Una vez que la emergencia de la salud pública de importancia internacional se dé por concluida. En los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros, porque pueden haber llegado no necesariamente de esos sitios, sino haber estado en Europa o haber estado en algún otro país.”

El funcionario federal aclaró que, esto no significa un cierre para ciudadanos mexicanos o extranjeros durante el Mundial.

“Para las personas que tengan pasaporte mexicano, van a poder venir este libremente al país. Ahora, estando ahí se tienen que cuidar de no estar en contacto con personas que tengan ébola. Pero no tienen ninguna restricción particular para poder ingresar a al país. Las personas que residen ahí y que no son mexicanas, y que están en situación de contacto, les estamos avisando que tengan 21 días de estancia ahí antes de viajar al país, en aislamiento”.

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Autoridades llaman a monitorear síntomas y antecedentes de viaje

Sin embargo, advirtió que la Organización Mundial de la Salud prevé un panorama complejo en la región afectada antes de que la situación comience a mejorar.

“En México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país. Es, sin embargo, importante estar pendientes de cómo evoluciona. El día de ayer el director de la Organización Mundial de la Salud comentaba que el brote de ébola continúa en evolución y que la situación puede empeorar antes de mejorar, pero eso se refiere fundamentalmente en esa región de los tres países donde está contenido.”

Detalló cuáles son los síntomas de alerta de esta enfermedad, conocida también como fiebre hemorrágica, y destacó la importancia de identificar si existió contacto con alguna persona contagiada.

“Los síntomas de alerta son muy inespecíficos, como pueden ver: fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea. Una de las características de para diagnóstico de ébola es sangrado inexplicable, por eso se le llama una fiebre hemorrágica, y por eso es muy importante el antecedente de contacto con una persona, porque los síntomas son inespecíficos en un principio y, en cambio, el

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Por cierto que respecto a la entrada de jugadores del Congo a México, explicó que no existe riesgo, ya que se encuentran aislados en Bélgica, para evitar contagios. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y reportar cualquier sintomatología si se cuenta con el antecedente de viaje a la región afectada.

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