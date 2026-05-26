Centrales hidroeléctricas fortalecen el Sistema Eléctrico Nacional y el desarrollo del país: Emilia Calleja Alor

CFE y el Gobierno de Jalisco sostuvieron una reunión con representantes de los sectores industrial y empresarial para revisar el suministro eléctrico durante el Mundial y la continuidad de proyectos de generación, transmisión y distribución

La energía limpia, confiable y flexible es una de las prioridades actuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo que la generación hidroeléctrica, que contiene estos beneficios, es uno de los pilares estratégicos del Sistema Eléctrico Nacional, destacó Emilia Esther Calleja Alor, directora general, durante su participación en la sesión plenaria del Comité Internacional de Grandes Presas, ICOLD México 2026.

“La generación hidroeléctrica no solo produce energía limpia; también fortalece la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, impulsa el desarrollo regional y refleja el compromiso de la CFE con un futuro energético más sostenible, resiliente y seguro para México”, señaló Calleja Alor.

Por ello, la CFE impulsa la modernización y el fortalecimiento de sus 60 centrales hidroeléctricas, con el objetivo de garantizar la seguridad energética del país, elevar la eficiencia operativa y aprovechar de manera sostenible el recurso hídrico ante los retos del cambio climático y el crecimiento de la demanda eléctrica.

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Durante la inauguración, el presidente de ICOLD México, que reúne a ingenieros, especialistas y actores vinculados con la infraestructura hidráulica, Humberto Marengo Mogollón, además, subrayó la relevancia de las grandes presas como infraestructura estratégica para el desarrollo nacional, el abastecimiento de agua, la producción de energía, el riego agrícola y la protección frente a eventos meteorológicos extremos.

En este sentido, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, recordó que recientemente se anunció la construcción de una nueva central de ciclo combinado y señaló que también se impulsan alternativas en energía eólica y fotovoltaica. También destacó que el gobierno estatal trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Energía y la CFE para garantizar el suministro eléctrico requerido por los proyectos que llegan a la entidad.

Después de sus participaciones en la sesión plenaria, la directora general de la CFE y el gobernador de Jalisco sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de los sectores empresarial e industrial. En el encuentro se abordó el suministro eléctrico durante el Mundial, así como la continuidad de las acciones necesarias para atender la demanda de energía asociada con nuevos proyectos en el estado.

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“Estamos atendiendo las áreas comerciales, las industriales, las domésticas, reforzando y dando confiabilidad a nuestro sistema para garantizar la energía en todos los ámbitos. Es importante la comunicación que hemos establecido con el Gobierno del estado y el acercamiento que tenemos con las cámaras empresariales”, afirmó Calleja Alor. En la reunión también participaron el director de Operación de la CFE, Javier Maldonado Ramos, y el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez.

Como parte de su agenda en ICOLD México 2026, la directora general recorrió la exposición y visitó el stand de la Comisión Federal de Electricidad, donde se presenta la infraestructura hidroeléctrica con la que cuenta México y su aportación al desarrollo energético nacional.