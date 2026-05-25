Stablecoin supera compras de bitcoin en Latinoamérica, señala Bitso

Desde que iniciamos Bitso, el mercado de las criptomonedas ha cambiado muchísimo sobre todo con sus tendencias y usos, en los últimos 12 meses el cambio más destacado es que ahora se compra en Latinoamérica como porcentaje de las compras en volumen, se compran más stablecoins en dólares que bitcoin, es uno de los grandes cambios y tendencias, el uso de Stablecoin en Latinoamérica que de alguna manera es criptomoneda, está creciendo hasta en triple dígito en algunos países, compartió el director en México de Bitso, Felipe Vallejo.

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Stablecoins ganan terreno frente al bitcoin

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el CEO de Bitso detalló que en activos virtuales, hay un nuevo concepto que se comporta diferente a bitcoin que es una inversión de largo plazo. En tanto la segunda categoría son activos tokenizados. Stablecoin es un nuevo activo que funciona 24/7.

El bitcoin está en uno de sus mayores niveles, aunque estuvo en 120 mil dólares y ahora está en 80 mil dólares, realmente en los últimos 12 meses o cinco años ha sido un activo de inversión bastante bueno si lo compras y te lo quedas.

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Regulación y expansión de inversiones digitales

En el tema regulatorio, Vallejo dijo que “en todo el mundo se ha regulado, principalmente en Estados Unidos, está a punto de cerrarse la regulación secundaria para stablecoin”. Es probable que se logre en junio, así como la regulación para bitcoin y ethercoin, dijo,

Desde hace unos meses se hizo el lanzamiento de compra de acciones a través de Bitso, basadas en una investigación que arrojó que solo el 10% de las personas que tienen cripto, cuentan con inversiones, es decir no invertían en la Bolsa, un universo de más de 7 millones de personas que tiene ganas de invertir en la Bolsa, pero no saben cómo, de ahí que a través del asesoramiento desde Bitso lo pueden resolver 24/7.

El crecimiento de Stablecoins en Latinoamérica también ha impulsado nuevas alternativas para usuarios interesados en inversiones digitales y operaciones permanentes dentro del mercado cripto.

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