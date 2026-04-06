Tras reclamaciones, CONDUSEF recupera 7.8 millones de pesos para usuarios en Michoacán

A través de la atención a mil 089 casos de denuncia ante la Conducef, logró recuperan 7.8 millones para usuarios en Michoacán 3. Extracto:

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informó que durante el primer bimestre de 2026 atendió mil 089 reclamaciones CONDUSEF en el estado de Michoacán, logrando recuperar 7.8 millones de pesos en favor de las personas usuarias.

De acuerdo con el organismo, la entidad concentró el 2.3 por ciento de las reclamaciones a nivel nacional, lo que representó una disminución de 3.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Municipios y mecanismos de atención

Por municipios, más de la mitad de los casos, el 53.8 por ciento, se registraron en Morelia, seguido de Uruapan con 8.7 por ciento y Lázaro Cárdenas con 5.1 por ciento.

En cuanto a los mecanismos de atención, el 63.2 por ciento de las reclamaciones se resolvieron mediante Gestión Electrónica, un proceso ágil que permite respuestas más rápidas por parte de las instituciones financieras, mientras que el 18.9 por ciento estuvo relacionado con prácticas de cobranza indebida.

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Principales quejas y productos financieros

Por sector, la Banca Múltiple concentró el 68.6 por ciento de las quejas, seguida de las aseguradoras con 14.4 por ciento y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple con 5.2 por ciento.

Las principales causas de reclamación en el sector bancario fueron consumos no reconocidos, transferencias electrónicas no autorizadas y cargos vía internet, que en conjunto representaron el 42.3 por ciento de los casos.

Asimismo, los productos financieros con más inconformidades fueron las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y créditos personales, que acumularon el 74.4 por ciento del total.

La CONDUSEF destacó que el 38.6 por ciento de las reclamaciones estuvo relacionado con posibles fraudes, mientras que la resolución favorable a los usuarios se ubicó en 40.7 por ciento.

Finalmente, el organismo recordó que todos sus trámites son gratuitos y exhortó a la población a no recurrir a intermediarios, así como a denunciar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales de atención.