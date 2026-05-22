Sheinbaum destaca nuevo acuerdo comercial con UE|Video

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum para la firma del acuerdo comercial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en Palacio Nacional al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Como parte de la ceremonia oficial de bienvenida fueron interpretados los himnos de México y de la Unión Europea, además de realizarse la toma de fotografías oficiales entre los representantes de ambas regiones.

Bienvenida oficial a la delegación de la Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/e669l83DWV — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 22, 2026

Posteriormente, la delegación europea y la comitiva mexicana se trasladaron a la reunión bilateral de líderes de la VIII Cumbre México–Unión Europea, donde también participaron integrantes del sector empresarial.

Tras este encuentro se prevé la firma oficial del nuevo acuerdo comercial, considerado uno de los instrumentos más relevantes para fortalecer la relación económica, política y de cooperación entre México y la Unión Europea.

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“La Unión Europea necesita a México”

Un día antes, desde el Senado de la República, António Costa afirmó que la Unión Europea necesita a México y destacó el papel estratégico del país en el contexto internacional.

“La Unión Europea necesita a México, el mundo necesita a México”, expresó el funcionario europeo.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó ese reconocimiento y aseguró que “México está de moda”, al destacar el interés internacional por fortalecer vínculos económicos y comerciales con el país.

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México busca ampliar acuerdos comerciales

Sheinbaum subrayó que, independientemente del acuerdo comercial que México mantiene con América del Norte, el país puede ampliar su relación económica con otras regiones del mundo.

La mandataria destacó que México tiene la capacidad de establecer negocios y acuerdos estratégicos con distintos bloques económicos, entre ellos la Unión Europea, como parte de una política de diversificación comercial e inversión internacional.

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