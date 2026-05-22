Bloqueos y protestas generan afectaciones viales en CDMX y Edomex

La inflación en México se ubicó en 4.11 por ciento anual durante la primera quincena de mayo de 2026, según datos publicados por el Inegi.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó diversos operativos de vigilancia y vialidad para atender bloqueos y manifestaciones registradas este viernes en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de desviar la carga vehicular y evitar mayores afectaciones a automovilistas.

Uno de los principales conflictos se registró en la avenida División del Norte y Municipio Libre, donde vecinos protestaron por el cierre al tránsito peatonal y vehicular en un tramo de la calle Uxmal. Los inconformes señalaron que pretenden restringir el acceso mediante una caseta privada únicamente para habitantes de esa vialidad.

Los manifestantes exigieron al alcalde de la demarcación, Luis Mendoza, así como a las autoridades del gobierno capitalino, retirar la caseta y mantener la calle como una vía de libre tránsito.

#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en División del Norte al Sur y Municipio Libre, col. Emperadores. #AlternativaVial Emiliano Zapata y Universidad. pic.twitter.com/XdNF63BdPz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026

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En otro punto de la capital, un grupo de comerciantes artesanos realizó un bloqueo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, en la colonia Centro. Los manifestantes demandaron que se respeten los acuerdos establecidos para permitirles vender sus productos en inmediaciones de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes.

Elementos de tránsito realizaron cortes a la circulación sobre avenida Juárez y calles aledañas para evitar que aumentara el punto de concentración y reducir afectaciones viales en la zona centro.

Asimismo, en el Estado de México se reportó otro bloqueo sobre la carretera Los Reyes-Texcoco, a la altura del kilómetro 30, en el municipio de Chimalhuacán. Habitantes de la zona exigieron apoyo de las autoridades para restablecer el suministro de energía eléctrica, al asegurar que las lluvias recientes dañaron transformadores que abastecen varias calles de la región oriente de la entidad.

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