Inflación en México desacelera a 4.11% en la primera quincena de mayo

Productos como el huevo y el tomate verde presentaron reducción en sus precios, señala el Inegi. / KARRASTOCK

La inflación México mostró una desaceleración durante la primera quincena de mayo de 2026, al colocarse en una tasa anual de 4.11 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Inegi reporta moderación en el incremento de precios

El organismo autónomo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución de 0.16 por ciento respecto a la quincena previa, reflejando una moderación en el incremento general de precios.

Entre los factores que influyeron en este comportamiento destacan las bajas en las tarifas eléctricas aplicadas por temporada cálida en distintas ciudades del país, así como reducciones en productos como el huevo y el tomate verde.

No obstante, algunos artículos mantuvieron aumentos, entre ellos el jitomate, los detergentes y el gas doméstico LP, que continúan impactando el gasto familiar.

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/7nTj3imcyn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

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Índice subyacente mantiene aumento quincenal

El índice subyacente, considerado uno de los principales indicadores para medir la tendencia de la inflación, presentó un aumento quincenal de 0.13 por ciento, impulsado principalmente por servicios y mercancías.

Analistas consideran que, aunque los niveles inflacionarios siguen por encima de la meta del Banco de México, los resultados reflejan una tendencia de estabilización en los precios al consumidor.

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