Los partidos con más goles en la historia de los Mundiales: ¿cuáles fueron y en qué año?
Las anotaciones han sido diversas, mismas que hacen de los Mundiales un evento internacional.
Los Mundiales de la FIFA han dejado partidos inolvidables, pero pocos encuentros quedaron tan grabados en la memoria colectiva como aquellos llenos de goles, remontadas y auténticos festivales ofensivos. A lo largo de la historia de la FIFA, varias selecciones protagonizaron encuentros que rompieron récords y emocionaron a millones de aficionados alrededor del mundo.
En esta nota repasamos cuáles son los partidos con más goles en la historia de las Copas del Mundo, incluyendo marcadores históricos, goleadas legendarias y encuentros que todavía siguen apareciendo entre las búsquedas más populares de los aficionados al fútbol.
Austria 7-5 Suiza — El partido con más goles en la historia de los Mundiales
El encuentro entre Austria y Suiza en el Mundial de 1954 sigue siendo, hasta hoy, el partido con más goles en la historia de las Copas del Mundo.
El duelo terminó con un espectacular 7-5 a favor de Austria en los cuartos de final disputados en Lausana. En total se anotaron 12 goles, una cifra que jamás ha sido superada en un Mundial.
Lo más increíble es que Suiza llegó a tener ventaja de 3-0 apenas en los primeros minutos del partido, pero Austria reaccionó de manera histórica para darle vuelta al marcador en uno de los encuentros más caóticos y emocionantes jamás vistos.
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Hungría 10-1 El Salvador — La mayor goleada en un Mundial
Si hablamos de goleadas históricas, ninguna supera el brutal 10-1 de Hungría sobre El Salvador en el Mundial de 1982. El partido, disputado en Elche, estableció el récord de mayor cantidad de goles anotados por un solo equipo en una Copa del Mundo.
Hungría mostró una superioridad total de principio a fin, incluyendo un triplete de László Kiss, quien además logró la hazaña entrando desde el banquillo.
Brasil 6-5 Polonia — Uno de los clásicos más espectaculares
El Mundial de 1938 dejó otro de los partidos más memorables de todos los tiempos: el increíble 6-5 entre Brasil y Polonia. El encuentro necesitó tiempos extra y tuvo como gran figura a Leônidas da Silva, leyenda brasileña que anotó cuatro goles.
Además de la lluvia de anotaciones, el partido es recordado por las difíciles condiciones climáticas y el desgaste físico de ambos equipos.
Alemania 8-3 Hungría — La final con más goles
La final del Mundial de 1954 entre Alemania y Hungría es conocida por el histórico “Milagro de Berna”, aunque también fue uno de los partidos con más goles en una final mundialista.
Alemania sorprendió al poderoso equipo húngaro y ganó 3-2, pero antes de esa final ambas selecciones ya habían protagonizado un espectacular 8-3 en fase de grupos.
Ese encuentro tuvo 11 anotaciones y mostró el enorme poder ofensivo de la generación dorada húngara liderada por Ferenc Puskás.
Portugal 5-3 Corea del Norte — Remontada histórica
En el Mundial de 1966, Portugal protagonizó una de las remontadas más impresionantes de todos los tiempos ante Corea del Norte.
Los norcoreanos sorprendieron al mundo al ponerse 3-0 arriba, pero Eusébio lideró una remontada legendaria con cuatro goles para terminar ganando 5-3. Si bien hubo otros partidos con más goles, este es uno de los más recordados por la actuación de “La Pantera Negra”.
Otros partidos con muchos goles en la historia de los Mundiales
Francia 7-3 Paraguay (1958)
Francia venció a Paraguay en otro partido lleno de emociones y goles.
Yugoslavia 9-0 Zaire (1974)
Yugoslavia firmó una de las goleadas más amplias en la historia de los Mundiales.
España 7-0 Costa Rica (2022)
España registró una de las actuaciones más dominantes de la era moderna.
¿Cuál es el partido con más goles en la historia de los Mundiales?
El récord absoluto sigue perteneciendo al Austria 7-5 Suiza del Mundial de 1954, con 12 goles totales. A más de siete décadas de distancia, ningún otro encuentro ha logrado superar esa cifra, aunque varios partidos históricos se han acercado con 11 anotaciones.
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Partidos con más goles en la historia de los Mundiales
|Partido
|Mundial
|Goles
|Austria 7-5 Suiza
|1954
|12
|Hungría 10-1 El Salvador
|1982
|11
|Brasil 6-5 Polonia
|1938
|11
|Hungría 8-3 Alemania
|1954
|11
|Francia 7-3 Paraguay
|1958
|10
|Yugoslavia 9-0 Zaire
|1974
|9