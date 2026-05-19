Los partidos con más goles en la historia de los Mundiales: ¿cuáles fueron y en qué año?

Los Mundiales de la FIFA han dejado partidos inolvidables, pero pocos encuentros quedaron tan grabados en la memoria colectiva como aquellos llenos de goles, remontadas y auténticos festivales ofensivos. A lo largo de la historia de la FIFA, varias selecciones protagonizaron encuentros que rompieron récords y emocionaron a millones de aficionados alrededor del mundo.

Argentina vs Francia: Final FIFA World Cup Qatar 2022 / Catherine Ivill Ampliar

En esta nota repasamos cuáles son los partidos con más goles en la historia de las Copas del Mundo, incluyendo marcadores históricos, goleadas legendarias y encuentros que todavía siguen apareciendo entre las búsquedas más populares de los aficionados al fútbol.

Austria 7-5 Suiza — El partido con más goles en la historia de los Mundiales

El encuentro entre Austria y Suiza en el Mundial de 1954 sigue siendo, hasta hoy, el partido con más goles en la historia de las Copas del Mundo.

1954 FIFA World Cup quarterfinal Suiza vs Austria / Dukas Ampliar

El duelo terminó con un espectacular 7-5 a favor de Austria en los cuartos de final disputados en Lausana. En total se anotaron 12 goles, una cifra que jamás ha sido superada en un Mundial.

Lo más increíble es que Suiza llegó a tener ventaja de 3-0 apenas en los primeros minutos del partido, pero Austria reaccionó de manera histórica para darle vuelta al marcador en uno de los encuentros más caóticos y emocionantes jamás vistos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: El récord imposible: los 13 goles de Just Fontaine en un solo Mundial

Hungría 10-1 El Salvador — La mayor goleada en un Mundial

Si hablamos de goleadas históricas, ninguna supera el brutal 10-1 de Hungría sobre El Salvador en el Mundial de 1982. El partido, disputado en Elche, estableció el récord de mayor cantidad de goles anotados por un solo equipo en una Copa del Mundo.

1982 FIFA World Cup Hungría vs El Salvador 10-1 / picture alliance Ampliar

Hungría mostró una superioridad total de principio a fin, incluyendo un triplete de László Kiss, quien además logró la hazaña entrando desde el banquillo.

Brasil 6-5 Polonia — Uno de los clásicos más espectaculares

El Mundial de 1938 dejó otro de los partidos más memorables de todos los tiempos: el increíble 6-5 entre Brasil y Polonia. El encuentro necesitó tiempos extra y tuvo como gran figura a Leônidas da Silva, leyenda brasileña que anotó cuatro goles.

Copa del Mundo / Keystone-France Ampliar

Además de la lluvia de anotaciones, el partido es recordado por las difíciles condiciones climáticas y el desgaste físico de ambos equipos.

Alemania 8-3 Hungría — La final con más goles

La final del Mundial de 1954 entre Alemania y Hungría es conocida por el histórico “Milagro de Berna”, aunque también fue uno de los partidos con más goles en una final mundialista.

Soccer World Cup 1954 Alemania vs Hungary / picture alliance Ampliar

Alemania sorprendió al poderoso equipo húngaro y ganó 3-2, pero antes de esa final ambas selecciones ya habían protagonizado un espectacular 8-3 en fase de grupos.

Ese encuentro tuvo 11 anotaciones y mostró el enorme poder ofensivo de la generación dorada húngara liderada por Ferenc Puskás.

Portugal 5-3 Corea del Norte — Remontada histórica

En el Mundial de 1966, Portugal protagonizó una de las remontadas más impresionantes de todos los tiempos ante Corea del Norte.

Soccer World Cup England 1966 Quarter Final Portugal vs North Korea / PA Images Ampliar

Los norcoreanos sorprendieron al mundo al ponerse 3-0 arriba, pero Eusébio lideró una remontada legendaria con cuatro goles para terminar ganando 5-3. Si bien hubo otros partidos con más goles, este es uno de los más recordados por la actuación de “La Pantera Negra”.

Otros partidos con muchos goles en la historia de los Mundiales

Francia 7-3 Paraguay (1958)

Francia venció a Paraguay en otro partido lleno de emociones y goles.

Yugoslavia 9-0 Zaire (1974)

Yugoslavia firmó una de las goleadas más amplias en la historia de los Mundiales.

España 7-0 Costa Rica (2022)

España registró una de las actuaciones más dominantes de la era moderna.

Qatar 2022 España vs Costa Rica / Soccrates Images Ampliar

¿Cuál es el partido con más goles en la historia de los Mundiales?

El récord absoluto sigue perteneciendo al Austria 7-5 Suiza del Mundial de 1954, con 12 goles totales. A más de siete décadas de distancia, ningún otro encuentro ha logrado superar esa cifra, aunque varios partidos históricos se han acercado con 11 anotaciones.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal para el Mundial 2026: ¿por qué será histórica su participación?

Partidos con más goles en la historia de los Mundiales