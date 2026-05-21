Alemania anuncia convocatoria para el Mundial 2026: Manuel Neuer regresa y será titular

Manuel Neuer volverá a defender la portería de la Selección de fútbol de Alemania en el Mundial 2026. El arquero de 40 años fue incluido por Julian Nagelsmann en la lista oficial presentada este jueves, donde también destacan las sorpresas de Nadiem Amiri y el juvenil Lennart Karl.

Manuel Neuer / F. Noever Ampliar

¿Por qué regresa Manuel Neuer a la selección de Alemania?

La vuelta de Neuer era un secreto a voces en Alemania durante los últimos días, pero ahora es oficial. Nagelsmann confirmó que el histórico portero será el número uno del equipo en el Mundial. El técnico alemán explicó que la decisión llegó tras varias conversaciones internas: “Planeamos con él como número 1”.

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La convocatoria representa un golpe de autoridad del cuerpo técnico, que priorizó experiencia y liderazgo para una Copa del Mundo donde Alemania buscará volver a competir por el título después de años irregulares. Neuer regresa en un momento clave y con el respaldo total del entrenador, pese a que Oliver Baumann había sido titular durante buena parte de la eliminatoria.

¿Qué pasó con Marc-André ter Stegen?

La ausencia de Marc-André ter Stegen es una de las noticias más fuertes de la convocatoria alemana. El arquero vivió una temporada marcada por lesiones y falta de continuidad.

Primero pasó por cirugía para resolver problemas lumbares que lo alejaron varios meses de las canchas. Más tarde, buscó minutos fuera del FC Barcelona con una cesión al Girona FC, pero una lesión muscular volvió a frenarlo después de apenas dos partidos. Las constantes recaídas terminaron pesando en la decisión final de Nagelsmann.

Las sorpresas de Alemania para el Mundial 2026

Además de Neuer, la convocatoria dejó varios nombres que generaron conversación entre aficionados y prensa alemana. Uno de ellos es Nadiem Amiri, mediocampista del , quien logró meterse en la lista tras una temporada sólida en Bundesliga.

También aparece Lennart Karl, joven mediapunta del FC Bayern Munich, considerado una de las promesas más importantes del fútbol alemán. Nagelsmann también contempla llevar a Jonas Urbig como apoyo en entrenamientos, aunque fuera de la convocatoria oficial.

¿Quiénes son los convocados de Alemania para el Mundial 2026?

Porteros

Oliver Baumann

Manuel Neuer

Alexander Nübel

Defensas

Waldemar Anton

Nathaniel Brown

Joshua Kimmich

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Malick Thiaw

Centrocampistas

Nadiem Amiri

Leon Goretzka

Pascal Groß

Lennart Karl

Jamie Leweling

Jamal Musiala

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlovic

Angelo Stiller

Delanteros

Maximilian Beier

Kai Havertz

Leroy Sané

Deniz Undav

Florian Wirtz

Nick Woltemade

¿Qué sigue para Alemania rumbo al Mundial 2026?

Alemania comenzará su preparación final en los próximos días con amistosos y entrenamientos enfocados en recuperar ritmo competitivo y definir el once titular.

La gran incógnita será el nivel físico de futbolistas como Musiala y Rüdiger, además del impacto que pueda tener el regreso de Neuer después de un largo tiempo fuera de la selección. Nagelsmann apuesta por experiencia, talento joven y una base consolidada para devolver a Alemania al grupo de favoritos del Mundial 2026.