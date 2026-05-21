República Democrática del Congo cambia su preparación para el Mundial 2026 por brote de ébola / Jam Media

La Selección de fútbol de la República Democrática del Congo modificó su preparación rumbo al Mundial 2026 debido al brote de ébola que afecta al país africano. El equipo canceló su concentración en Kinshasa y trasladará sus entrenamientos fuera del territorio congoleño como medida preventiva antes del torneo.

República Democrática del Congo / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

¿Por qué Congo canceló su concentración antes del Mundial?

La decisión fue tomada tras el avance de una nueva cepa del virus del ébola identificada como Bundibugyo, detectada en el este de la República Democrática del Congo.

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De acuerdo con reportes sanitarios, el brote ya habría provocado más de 130 muertes y al menos 600 casos sospechosos. La gravedad de la situación llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia de salud pública internacional.

Ante ese panorama, la federación congoleña decidió suspender el campamento de entrenamiento de tres días previsto en Kinshasa, así como un evento de despedida con aficionados. La prioridad del equipo es reducir riesgos sanitarios antes de viajar a la Copa del Mundo.

Los amistosos de Congo rumbo al Mundial sí se jugarán

A pesar del cambio de planes, la selección africana mantendrá sus partidos amistosos de preparación. Jerry Kalemo, portavoz del combinado nacional, confirmó que el duelo ante la Selección de fútbol de Dinamarca programado para el 3 de junio en Lieja, Bélgica, sigue en pie.

También se disputará el amistoso contra la Selección de fútbol de Chile el próximo 9 de junio en el sur de España. La mayoría de los futbolistas convocados juegan actualmente fuera de Congo, principalmente en clubes europeos, algo que facilitó mover rápidamente la logística del equipo.

El entrenador francés Sébastien Desabre también se encuentra fuera del país junto con gran parte del cuerpo técnico.

🇨🇩 | SITUACIÓN CRÍTICA POR EL ÉBOLA



Una multitud enfurecida incendió parte de un hospital en el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, luego de que se impidiera a familiares llevarse el cuerpo de un joven fallecido por el virus para enterrarlo. pic.twitter.com/oRQi9O3vQt — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2026

¿La FIFA y Estados Unidos tomarán medidas contra Congo?

La FIFA informó que monitorea de cerca la situación sanitaria y mantiene comunicación constante con la federación congoleña para seguir los protocolos médicos y de seguridad.

Por otro lado, Estados Unidos anunció restricciones temporales de ingreso para personas que hayan estado recientemente en Congo, Uganda o Sudán del Sur. Sin embargo, autoridades estadounidenses aclararon que la selección congoleña no será afectada por la medida debido a que actualmente realiza su preparación en Europa.

Los integrantes de la delegación que no hayan estado en Congo durante los últimos 21 días podrán ingresar normalmente al país sede del Mundial. La situación sí impactará a varios aficionados congoleños que planeaban viajar al torneo, ya que ellos sí deberán cumplir requisitos sanitarios y posibles cuarentenas.

El regreso histórico de Congo a una Copa del Mundo

Más allá de la emergencia sanitaria, la clasificación de Congo al Mundial representa uno de los momentos más importantes para el fútbol del país en décadas.

Los llamados “Leopardos” disputarán una Copa del Mundo por primera vez en 42 años. Su única participación anterior ocurrió en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire.

La clasificación fue celebrada masivamente por la afición congoleña tras conseguir el boleto mediante el repechaje internacional disputado en México. El regreso mundialista tiene un fuerte valor simbólico para un país golpeado históricamente por conflictos políticos y sociales.

🚨 Se agrava el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda: 136 muertos y 543 casos sospechosos. La variante Bundibugyo no tiene una vacuna específica.



Video: AP. pic.twitter.com/Lz3kjIxWEL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 21, 2026

¿Contra quién jugará Congo en el Mundial 2026?

La República Democrática del Congo quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026. Su debut será el 17 de junio frente a la Selección de fútbol de Portugal en Houston.

Posteriormente enfrentará a la Selección de fútbol de Colombia el 23 de junio en Guadalajara, un partido que generará enorme expectativa entre la afición latinoamericana. El cierre de la fase de grupos será ante la Selección de fútbol de Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.

¿Qué sigue para Congo antes del Mundial?

La federación congoleña definirá en los próximos días la nueva sede de concentración para terminar su preparación rumbo a la Copa del Mundo. El objetivo inmediato será mantener estabilidad deportiva mientras el país enfrenta la emergencia sanitaria.

En lo futbolístico, Congo buscará convertirse en una de las selecciones sorpresa del torneo y competir por un lugar en los octavos de final en un grupo donde Portugal parte como favorito.