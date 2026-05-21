Recorte de calificación Moody’s alerta sobre deuda y crecimiento en México: David Olivares

“Esperamos que no se muevan las perspectivas", señala experto sobre recorte de Moody´s a calificación de México. / Golden_Brown

Luego de que la calificadora Moody’s Ratings recortara el día de ayer la calificación para México de Baa2 a Baa3, David Olivares, consideró importante reparar en lo que las calificadoras están viendo en México y que son “factores que se repiten como bajo crecimiento, debilidad fiscal, un gasto público que está erosionando la infraestructura, base de ingresos estrecha y continuo apoyo a Pemex, que sigue deteriorando las finanzas públicas”. Todo esto dijo “se resume en una capacidad limitada para estabilizar la deuda”.

Recorta Moody's la calificación soberana de México y la deja en "Baa3" con perspectiva estable#AlAire | David Olivares, Socio Fundador de Latam Risk Consulting#NegociosW con @JLeyvaReus



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¿Qué factores influyeron en el recorte de Moody’s?

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus el socio fundador de Latam Risk Consulting, resaltó la importancia que esta noticia tiene a nivel económico y financiero para el país para las empresas y para los bancos, porque

A final de cuentas refleja un cambio de la opinión que se tiene de la capacidad y la voluntad de pago de las instituciones”. —

Detalló que las calificaciones son emitidas por las calificadoras sobre la capacidad de pago de los compromisos, no solo con base al contexto actual, sino también con la perspectiva de cómo se puede modificar la voluntad de pago.

Respecto a lo que hizo ayer Moody’s, dijo, “fue bajar la calificación a nivel más bajo de lo que se conoce como grado de inversión, eso es importantísimo porque este te hace parte de un selecto grupo de países o empresas que cuentan con la mayor confianza de los inversionistas para recibir financiamiento, estar en ese nivel de grado de inversión es algo muy importante y tiene que ver con impactos en el costo financiero y en la estabilidad macroeconómica”.

La calificadora señaló también la “desaceleración de la inversión privada nacional y extranjera que llega a México, consecuencia de debilidades o limitaciones estructurales en términos de energía, logística, agua, seguridad y de incertidumbre política”.

“La ecuación por riesgo rendimiento aplica y a mayor percepción de riesgo mayor costo, la deuda tanto del gobierno como de las empresas puede aumentar”.

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¿Cómo impacta el recorte a los bancos?

El efecto para la banca, dijo “puede ser más evidente para las instituciones más grandes, las sistémicamente relevantes, sus calificaciones están topadas por las calificaciones soberanas, lo que se puede traducir a mayores costos de fondeo para estas instituciones”.

Y aunque habló de una estabilización de las calificaciones, “hay que distinguir entre lo que es la perspectiva que puede ser positiva estable o negativa, en promedio en 12 o 18 meses no se movería, si es positiva la calificación podría subir, pero si es negativa podría bajar”.

“También existe la revisión que puede ser hacia arriba o abajo, con un periodo más corto para la revisión de los factores. Por el momento dijo, “esperamos que no se muevan las perspectivas, pero considerando los factores limitantes y de afectación, hay que ver cómo evolucionan estos”.

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¿Qué significa la calificación para los ahorradores e inversionistas?

El recorte de las calificadoras dijo, “no es de preocuparse, las personas como ahorradores o inversionistas no tenemos ningún problema, hay algunos bancos que emiten deuda en el extranjero y esa está cien por ciento relacionada a la calificación que tienen esas instituciones por lo que a medida que la calificación del país se mueva, se va a mover su calificación, y tendría repercusión en el costo de fondeo de esa deuda, pero para inversionistas y ahorradores, esto no debería haber ningún efecto”. Pero llamó a una revisión de las autoridades al debilitamiento sostenido en la parte fiscal, para no llegar a una situación de impago.

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