Detienen en AICM a líder transportista ligado a investigados en Morelos

Esta mañana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Mauro Rivera de la Cruz, líder transportista de la región oriente, como parte de la Operación Enjambre.

¿Dónde fue detenido Mauro Rivera de la Cruz?

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que fue capturado a las 10:05 de la mañana y quedó a resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

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¿Con quiénes estaría relacionado el líder transportista?

Mauro Rivera de la Cruz es concesionario de la Ruta 12 de Cuautla y se le considera una figura cercana a Horacio Zavaleta Malacara y Pablo Portillo Galicia, oficial mayor del Ayuntamiento de Cuautla, y candidato de Movimiento Ciudadana a la presidencia municipal de esa ciudad, respectivamente, quienes fueron detenidos el miércoles pasado por fuerzas federales por sus presuntos vínculos con Júpiter Araujo, alias El Barbas, líder del Cartel de Sinaloa en esa región.

Rivera de la Cruz tuvo una activa participación en las negociaciones para el incremento del pasaje con autoridades del gobierno del estado, al grado de formar parte de la Comisión de Modernización del Transporte Público y tomar protesta en un evento que encabezó la gobernadora, Margarita González Saravia.

¿Qué dijeron los políticos relacionados con los detenidos?

Tanto Horacio Zavaleta como Pablo Portillo tuvieron actividades políticas dentro de grupos de Morena. Incluso aparecen en varios eventos y convivios con el senador Víctor Mercado Salgado, quien hoy, a través de un comunicado, se deslindó de ellos.

El senador morenista aseguró que nunca tuvo información de actividades que los vincularan a una organización criminal y que los conoció en actividades institucionales.

“Y quiero decirlo con toda claridad: nunca he establecido ni estableceré relaciones de complicidad con nadie que actúe fuera de la ley”, puntualizó en el comunicado.

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