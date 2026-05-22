Fraudes Hot Sale: alertan por paquetes falsos con códigos QR maliciosos
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que los Fraudes Hot Sale incluyen paquetes falsos con códigos QR que pueden derivar en robo de datos bancarios y acceso a dispositivos móviles.
Durante el Hot Sale 2026, las ofertas y promociones no son el único riesgo para los consumidores mexicanos. Empresas de ciberseguridad advirtieron sobre un aumento en Fraudes Hot Sale relacionados con paquetes falsos enviados a domicilios particulares con códigos QR maliciosos que pueden derivar en robo de información bancaria y acceso total a dispositivos móviles.
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Alertan por códigos QR maliciosos durante compras en línea
De acuerdo con especialistas, los ciberdelincuentes aprovechan la temporada de compras para engañar a las personas mediante entregas inesperadas acompañadas de mensajes como “tienes un regalo” o “escanea para conocer al remitente”. El objetivo es que la víctima lea el código QR y acceda a páginas fraudulentas o descargue aplicaciones dañinas.
Esta modalidad, conocida como “quishing”, combina técnicas de phishing con códigos QR para obtener contraseñas, datos financieros y códigos de autenticación bancaria.
Los expertos en ciberseguridad alertan que casi la mitad de los mexicanos desconoce el riesgo que representa escanear un QR desconocido. Según sus datos, 47% de las personas no identifica que este tipo de códigos puede utilizarse para instalar malware o permitir el acceso remoto a aplicaciones financieras.
Los delincuentes utilizan información filtrada en Internet —como nombres y direcciones reales— para hacer más creíbles los envíos.
“Durante temporadas como Hot Sale, muchas personas esperan recibir compras en casa, y eso facilita que un paquete falso pase desapercibido”, señalan.
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Recomendaciones para evitar fraudes digitales
Ante este panorama, recomiendan extremar precauciones y verificar cualquier entrega sospechosa antes de interactuar con ella.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Desconfiar de paquetes que no hayan sido solicitados.
- Revisar cuidadosamente etiquetas, remitentes y guías de envío.
- Verificar directamente en la página oficial de la paquetería si el envío existe.
- Evitar escanear códigos QR desconocidos o promociones sospechosas.
- Reportar cualquier paquete irregular a la empresa de mensajería.
- Mantener actualizado el software de seguridad en teléfonos y computadoras.
Por último los especialistas señalan que, aunque los códigos QR se han vuelto comunes en pagos, menús y promociones, también se han convertido en una herramienta utilizada por grupos criminales para cometer Fraudes Hot Sale de manera más rápida y difícil de detectar.
Con millones de operaciones previstas durante el Hot Sale, autoridades y empresas de ciberseguridad piden a los consumidores mantenerse alerta y no bajar la guardia frente a ofertas o regalos inesperados que podrían terminar en robo de identidad o pérdidas económicas.