Derrumbe en el Centro de la CDMX deja cuatro lesionados tras caída de fachada
El derrumbe centro ocurrió en un inmueble de la colonia Centro de la CDMX y dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad que fue trasladado a un hospital del ISSSTE.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que el desplome de una fachada sobre una unidad de transporte público en Allende 74, en la colonia Centro, dejó cuatro lesionados.
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¿Quienes resultaron lesionados?
Dos eran trabajadores y fueron llevados a un hospital privado y un menor de edad que viajaba al interior del microbús afectado por el derrumbe fue trasladado al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE a solicitud de su madre.
La cuarta persona lesionada decidió acudir a sus propios servicios médicos.
¿Qué informó Protección Civil sobre los lesionados?
El Gobierno de la Ciudad de México indicó que una vez que se supo del derrumbe se acudió de inmediato al lugar.
Señaló que las autoridades mantienen presencia en el lugar para continuar con las labores de revisión estructural y atención a la emergencia, además de dar seguimiento a las personas afectadas.
¿Qué acciones continúan tras la emergencia en el Centro?
Las autoridades capitalinas mantienen operativos en la zona para evaluar las condiciones del inmueble y descartar riesgos adicionales para peatones y usuarios del transporte público.