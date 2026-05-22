Derrumbe en el Centro de la CDMX deja cuatro lesionados tras caída de fachada

CIUDAD DE MÉXICO, 22MAYO2026.- Trabajadores de la construcción, protección civil y cuerpos de seguridad realizaron tareas de remoción de escombros tras el derrumbe ocurrido en una construcción en la calle de Allende número 74, en la colonia Centro. Según datos de protección civil capitalina hay cuatro lesionados, uno de ellos de gravedad que fueron trasladados a hospitales para su atención. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que el desplome de una fachada sobre una unidad de transporte público en Allende 74, en la colonia Centro, dejó cuatro lesionados.

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¿Quienes resultaron lesionados?

Dos eran trabajadores y fueron llevados a un hospital privado y un menor de edad que viajaba al interior del microbús afectado por el derrumbe fue trasladado al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE a solicitud de su madre.

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La cuarta persona lesionada decidió acudir a sus propios servicios médicos.

📰TARJETA INFORMATIVA: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ATIENDE DESPLOME DE FACHADA EN EL CENTRO HISTÓRICO; HAY CUATRO PERSONAS AFECTADAS



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¿Qué informó Protección Civil sobre los lesionados?

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que una vez que se supo del derrumbe se acudió de inmediato al lugar.

Señaló que las autoridades mantienen presencia en el lugar para continuar con las labores de revisión estructural y atención a la emergencia, además de dar seguimiento a las personas afectadas.

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¿Qué acciones continúan tras la emergencia en el Centro?

Las autoridades capitalinas mantienen operativos en la zona para evaluar las condiciones del inmueble y descartar riesgos adicionales para peatones y usuarios del transporte público.

Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX informa que, de las cuatro personas que resultaron afectadas, tres fueron trasladadas al hospital para su atención, dos trabajadores de la empresa y un menor de 17 años que viajaba en un microbús que también resultó afectado por la caída de… pic.twitter.com/PyoTH6vIi9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 22, 2026

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