Crece el consumo de café de grano en México, pero falta valor agregado: Julián Martínez

En México el consumo de café de grano paso de 30% a 55% en 20 años y sigue en aumento, detalló el barista Julián Martínez

Millones de personas despiertan con un café; hoy en día México vive una dualidad, estamos volviendo cada vez más al mejor café, el café de grano, pero no tiene valor agregado, señaló el barista Julián Martínez quien presenta su primer libro “Café. Arte y cultura”, documentado desde el semillero pasando por toda la cadena de valor del café que ha elevado su consumo en los últimos 20 años pasando de un consumo del 30 al 55% en nuestro país.

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el barista refirió que hace 20 años el consumo de café soluble era del 70% contra un 30% de grano, que ahora alcanza el 55%; el cambio ha sido radical y cada vez más gente está aprendiendo a beber café, señaló,

“De 10 años a la fecha se consume más café en México, pero ahora con conocimiento gracias a la trazabilidad”, de la que da cuenta en su libro que afirma “más allá de un libro es un viaje bibliográfico por las fincas de México”, con el plus de sus recetas.

En México se consume mucho café nacional, los nuevos amantes del café lo traen de todo el mundo, lo que eleva la tendencia, marcando el consumo también a nivel gastronómico, pero, aun así, “tenemos poco conocimiento de cómo pedir, y preparar café.

Redefiniendo el negocio y la cultura del café en México#AlAire | Julián Martínez, barista y escritor#NegociosW con @JLeyvaReus



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Recomendaciones de un barista

Por ello recomendó que el mejor momento para consumir el café es en cuanto se muele. y se puede comenzar a ser un buen amante del café conociendo la ficha técnica del que consumes y sobre todo la fecha de tostado, pues asegura que “por desconocimiento tratamos el café como aguacate, queriendo madurarlo envolviéndolo en periódico”, cosa que no debe ser.

Entre sus recomendaciones, está “no meterlo al refrigerador, no ponerlo cerca de la humedad o el sol, el café es muy delicado y especial hay que tratarlo con pincitas y con amor”.

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Las mejores variedades de café

Sobre sus preferencias dijo, Chiapas tiene zonas maravillosas para la producción como Xaltenango y Chicomuselo, con sus variedades: cuarenteño, Nayarit, café de Atoyac; Puebla, Colima y Michoacán vienen apretando paso, volviendo a sembrar el grano.

Lamentablemente, reconoció que hoy en día “hay más extranjeros que conocen de café que los consumidores nacionales”, cuando en México tenemos café para competir a nivel mundial, pero hay que darle valor agregado.

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