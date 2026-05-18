Presentan la lista de Croacia para el Mundial 2026: ¿Modric irá a su quinto Mundial?

El entrenador Zlatko Dalic anunció este lunes 18 de mayo los 26 convocados de Croacia para el Mundial 2026, más siete jugadores de reserva. Luka Modric, de 40 años, encabeza la nómina y jugará su quinta Copa del Mundo consecutiva pese a una reciente fractura en el pómulo.

Luka Modric / Eston Parker/ISI Photos Ampliar

¿Cuáles son los 26 jugadores de Croacia para el Mundial 2026?

Arqueros

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Dominik Kotarski (Copenhague)

Ivor Pandur (Hull City)

Defensores

Josko Gvardiol (Manchester City)

Duje Caleta-Car (Real Sociedad)

Josip Sutalo (Ajax)

Josip Stanisic (Bayern Múnich)

Marin Pongracic (Fiorentina)

Martin Erlic (Midtjylland)

Luka Vuskovic (HSV)

Mediocampistas

Luka Modric (AC Milan)

Mateo Kovacic (Manchester City)

Mario Pasalic (Atalanta)

Nikola Vlasic (Torino)

Luka Sucic (Real Sociedad)

Martin Baturina (Como)

Kristijan Jakic (Augsburgo)

Petar Sucic (Inter Milán)

Nikola Moro (Bologna)

Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros

Ivan Perisic (PSV)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Ante Budimir (Osasuna)

Marco Pasalic (Orlando City)

Petar Musa (FC Dallas)

Igor Matanovic (Friburgo)

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¿Luka Modric podrá jugar el Mundial 2026?

A finales de abril, Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido contra la Juventus y tuvo que ser operado, aunque el domingo ya apareció en el banco ante el Génova sin llegar a jugar. Dalic fue contundente sobre su estado: “Se está entrenando con una máscara facial y va bien. Quizá este parón le haya ayudado. No dudo de él, llegará en buena forma.”

El volante del Milan lleva 196 partidos con la selección croata, ganó el Balón de Oro en 2018 y podría alcanzar su aparición número 200 en el torneo. Llevó a Croacia al subcampeonato en Rusia 2018 y al tercer lugar en Qatar 2022, donde cayeron ante Argentina en semifinales.

Gvardiol regresa tras lesión grave

El defensor del Manchester City, Josko Gvardiol, también figura en la lista tras recuperarse de una fractura en la tibia derecha. Fue operado en enero y volvió a la acción contra el Crystal Palace el 13 de mayo. Su presencia era duda hasta las últimas semanas.

La gran sorpresa: fuera Beljo, dentro Musa

El atacante del Dinamo Zagreb, Dion Drena Beljo, no figura entre los 26 convocados pese a haber marcado 38 goles en 47 partidos esta temporada. En su lugar aparece Petar Musa, del FC Dallas, quien suma 12 goles en 13 partidos de MLS, la misma cifra que Lionel Messi en la misma competición.

Lovro Majer, del Wolfsburgo, quien fue parte del equipo en Qatar 2022, también quedó relegado a la lista de reserva tras una segunda mitad de temporada con escasa participación en la Bundesliga.

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🇭🇷 Estos son los convocados por Zlato Dalic para representar a la selección de Croacia en el Mundial 2026. Se destacan Luka Modric, Iván Perisc y Mateo Kovacic. Jugará en el Grupo L con: Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Panamá 🇵🇦 y Ghana 🇬🇭. #croacia #turquia #congo pic.twitter.com/gma7Mr0Rio — Eselgol234 (@eselgol234) May 18, 2026

¿En qué grupo está Croacia en el Mundial 2026 y cuáles son sus rivales?

Croacia enfrentará a Inglaterra, Panamá y Ghana en la fase de grupos. Dalic reconoció que es un grupo complicado, aunque confió en sus posibilidades: “Tenemos calidad, juventud y experiencia, lo que me da optimismo.”

Jugadores de reserva

Los siete jugadores de reserva son: Lovro Majer (Wolfsburgo), Franjo Ivanovic (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausana), Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) y Adrijan Segecic (Portsmouth).