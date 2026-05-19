Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal para el Mundial 2026: ¿por qué será histórica su participación?

Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura de Portugal, estará en el Mundial 2026. El delantero del Al Nassr, de 41 años, fue incluido este lunes 19 de mayo en la lista de 27 jugadores convocados por el técnico Roberto Martínez para el torneo que arranca el próximo mes en territorio norteamericano.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

¿Por qué es histórico este sexto Mundial de Cristiano Ronaldo?

Desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, Ronaldo ha estado presente en cada edición de la Copa del Mundo. Con su participación en el Mundial 2026, el portugués igualará la marca de mayor número de presencias mundialistas que ya ostenta Lionel Messi, si el argentino es convocado por Scaloni, y que comparte con el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa. Tres jugadores, tres leyendas, seis Mundiales cada uno.

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Martínez también dejó claro que Ronaldo llega al torneo con el mismo nivel de exigencia que cualquier otro convocado y espera de él el mismo liderazgo que mostró en la obtención de la Liga de Naciones.

¿Quiénes son los 27 convocados de Portugal para el Mundial 2026?

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensas

João Cancelo

Diogo Dalot

Rúben Dias

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Tomás Araújo

Nuno Mendes

Matheus Nunes

Nélson Semedo

Centrocampistas

Rúben Neves

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Samu Costa

Delanteros

Cristiano Ronaldo

Rafael Leão

Gonçalo Ramos

João Félix

Pedro Neto

Francisco Conceição

Francisco Trincão

Gonçalo Guedes

Martínez convocó a 27 jugadores, uno más del límite de 26 que permite la FIFA, para tener margen en la portería. Ricardo Velho figura como cuarto arquero y el técnico deberá reducir la lista antes del 30 de mayo.

¿En qué grupo quedó Portugal en el Mundial 2026?

Portugal integra el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Tres rivales asequibles sobre el papel, lo que pone a la Selección como favorita clara para avanzar de ronda.

¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial 2026? Próximos partidos

La Selección abrirá su participación mundialista el 17 de junio ante la República Democrática del Congo, su rival más asequible sobre el papel dentro del Grupo K. Seis días después, el 23 de junio, se medirá a Uzbekistán, un equipo que llega a su primer Mundial con más ilusión que experiencia. El cierre de la fase de grupos llega el 27 de junio ante Colombia, el duelo más exigente de la llave y el que definirá la posición con la que Portugal avanza a la siguiente ronda.

Los tres partidos se disputarán en territorio norteamericano, en estadios de Estados Unidos y México, sedes que forman parte del certamen organizado de manera conjunta por ambos países junto a Canadá.