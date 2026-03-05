Conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán impulsa el Petróleo Mexicano por encima de los 70 dólares por barril, su nivel más alto desde 2025

El precio del petróleo mexicano volvió a escalar esta semana en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. La mezcla mexicana de exportación superó la barrera de los 70 dólares por barril y se colocó en 70,38 dólares, su nivel más alto desde mediados de 2025, impulsada por la reacción de los mercados tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. El repunte refleja el nerviosismo global ante una posible interrupción en el suministro energético proveniente de una de las regiones clave para la producción mundial de crudo.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y reportes del mercado energético citados por analistas internacionales, el precio del crudo mexicano acumula un incremento cercano al 11% respecto al cierre de la semana previa. El alza se explica en buena medida por la incertidumbre que rodea al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo y que se ha convertido en un punto crítico dentro del actual escenario de confrontación regional.

La subida del crudo ocurre en paralelo al avance de los principales referentes internacionales. El West Texas Intermediate (WTI) se ubicó alrededor de los 74 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte superó los 81 dólares, según cifras del mercado internacional de hidrocarburos. Este comportamiento confirma el impacto inmediato que tienen los conflictos en Medio Oriente sobre los precios de la energía, una dinámica que históricamente ha elevado la volatilidad en los mercados globales.

Gasolinas en México y efecto económico

Pese al encarecimiento del petróleo, el Gobierno mexicano ha insistido en que el impacto directo sobre los consumidores será contenido. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló recientemente que los precios de la gasolina se mantendrán estables gracias a los mecanismos de estímulo fiscal aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una herramienta que permite amortiguar las variaciones internacionales del crudo.

Actualmente, el precio de las gasolinas en México se mantiene en un rango aproximado de entre 23 y 26 pesos por litro, dependiendo de la región, según registros del mercado de combustibles. Sin embargo, especialistas advierten que el costo fiscal de estos subsidios puede aumentar si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y mantiene presionados los precios internacionales del petróleo.

Un petróleo más caro, pero con exportaciones a la baja

Aunque el repunte del crudo podría representar mayores ingresos petroleros para el Estado mexicano, el beneficio no necesariamente será pleno. Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) muestran que las exportaciones de crudo han registrado una caída significativa en los últimos meses. En enero de 2026, la petrolera exportó alrededor de 294 mil barriles diarios, una reducción cercana al 44% frente al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, el comportamiento del petróleo mexicano durante las próximas semanas dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente y de las decisiones que tomen los principales actores energéticos del mundo. Mientras tanto, el mercado permanece atento a cualquier señal que pueda alterar el flujo global de crudo y provocar nuevas presiones en los precios internacionales.

