Qué está pasando con Bitcoin hoy: Cae por debajo de los 70 mil dólares y aumenta la presión en el mercado cripto

El precio de Bitcoin ha sufrido una caída pronunciada este jueves 5 de febrero de 2026, perforando por primera vez en más de 15 meses el nivel de 70 mil dólares, un umbral que muchos analistas consideran clave para medir la confianza del mercado. Según datos de mercado, la principal criptomoneda llegó a cotizar por debajo de ese nivel y sigue mostrando altos grados de volatilidad en sus movimientos intradía.

La caída de Bitcoin forma parte de una tendencia bajista más amplia que se ha extendido desde finales de 2025. En lo que va del año, la criptomoneda acumula pérdidas superiores al 20 %, y desde sus máximos de octubre de 2025, que superaron los 125 mil dólares tras un rally alentado por expectativas de políticas favorables en Estados Unidos, ha retrocedido más de 40 %.

¿Qué implicaciones tiene?

Un movimiento de este tipo no sólo implica que el precio de Bitcoin baje, sino que evidencia un entorno financiero más incierto en el que los activos volátiles pueden cambiar de valor con rapidez. El riesgo principal es la fuerte variación en periodos cortos, que puede traducirse en pérdidas relevantes para quienes compraron a precios más altos o necesitan vender en el corto plazo. También deja ver que las criptomonedas no operan aisladas, sino que reaccionan a tensiones económicas globales igual que otros mercados, lo que refuerza su carácter de instrumentos sensibles a decisiones de política monetaria, al contexto económico y a cambios en la confianza de los inversionistas.

Factores de mercado y ruptura de niveles clave

Los factores que explican este movimiento son múltiples e interconectados. Por un lado, una venta masiva en acciones tecnológicas a nivel global ha generado presión sobre activos considerados de riesgo, como las criptomonedas. En varias sesiones recientes, los mercados de renta variable han mostrado debilidad, y esa corrección se ha trasladado a activos digitales.

Además, el cambio de sentimiento entre inversionistas se ha vuelto más cauteloso. El nivel de 70 mil dólares actuaba como soporte técnico y psicológico relevante; su ruptura ha aumentado la aversión al riesgo entre operadores y derivado en liquidaciones forzadas de posiciones apalancadas, lo que a su vez ha exacerbado la volatilidad del precio.

Contexto macroeconómico e impacto en el ecosistema cripto

El contexto macroeconómico también juega un papel importante. Las expectativas sobre política monetaria más estricta, junto con la rotación de capital hacia activos percibidos como refugio seguro, han reducido el apetito por instrumentos especulativos. Esto se suma a un clima de mercado donde algunos participantes están reduciendo su exposición tanto a acciones tecnológicas como a criptomonedas.

La caída de Bitcoin está teniendo efectos en otras áreas del ecosistema cripto. Otras criptomonedas de alta capitalización, como Ethereum, han registrado descensos significativos, reflejando un sentimiento bajista generalizado dentro del mercado digital.

Volatilidad intradía y lectura general del movimiento

En términos de cifras concretas, durante la jornada Bitcoin ha experimentado oscilaciones que lo han llevado desde cerca de 70,400 dólares hasta mínimos intradía por debajo de los 70 mil , según diversos datos de mercado.

Lo que se observa hoy es un retroceso notable en el precio de Bitcoin, marcado por la ruptura de niveles técnicos clave, condiciones de mercado más tensas y un cambio en la percepción de riesgo de los inversionistas. Este movimiento no sólo altera momentáneamente la cotización, sino que también pone de manifiesto la sensibilidad de los criptoactivos a las dinámicas más amplias de los mercados financieros globales.

