Operativo Enjambre Morelos: Detienen a mando criminal de la “Familia Michoacana” y a funcionarios de Amacuzac por extorsión

El “Operativo Enjambre Morelos" llegó a esta entidad y fueron detenidos tres funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac, a quienes se les atribuye su participación en el delito de extorsión agravada.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Patricia Cambray, síndica municipal; Azucena Ortega, regidora; y Alejandro Bladimir, Tesorero.

Los efectivos detuvieron a los tres servidores públicos en las oficinas del Ayuntamiento de Amacuzac, situado en la región sur del estado.

¿Quiénes fueron los detenidos en Amacuzac?

De manera paralela, se cateó un domicilio ubicado en la colonia Centro de la misma demarcación, donde también se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como enlace y mando criminal del grupo delictivo “Familia Michoacana”.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que continuarán desarrollándose en distintas regiones del estado. con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la paz y tranquilidad para la población.

¿Hubo algún pronunciamiento oficial tras el operativo?

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Amacuzac o el alcalde Noé Reynoso Nava - del Partido del Trabajo- no se han pronunciado al respecto.

