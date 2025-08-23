;

  • 24 AGO 2025, Actualizado 03:07

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr.

Un juez federal de Sonora vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. La audiencia se llevó a cabo mediante videoconferencia por razones de seguridad.

Julio César Chávez Jr. enfrenta prisión preventiva por delincuencia organizada y tráfico de armas

Julio César Chávez Jr. enfrenta prisión preventiva por delincuencia organizada y tráfico de armas

Alejandra Pérez Molina

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por el juez federal Enrique Miranda, en Hermosillo, Sonora.

Chávez Jr. enfrenta cargos formales por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La audiencia, clave en su proceso legal, se realizó este sábado 23 de agosto y debido al temor de un ataque durante su traslado, la audiencia se realizó en videoconferencia desde el penal, una medida inusual que refleja la complejidad del caso y su exposición mediática.

Síguenos en Google News y mantente informado

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad