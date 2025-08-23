Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por el juez federal Enrique Miranda, en Hermosillo, Sonora.

Chávez Jr. enfrenta cargos formales por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La audiencia, clave en su proceso legal, se realizó este sábado 23 de agosto y debido al temor de un ataque durante su traslado, la audiencia se realizó en videoconferencia desde el penal, una medida inusual que refleja la complejidad del caso y su exposición mediática.

