Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr.
Un juez federal de Sonora vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. La audiencia se llevó a cabo mediante videoconferencia por razones de seguridad.
Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por el juez federal Enrique Miranda, en Hermosillo, Sonora.
Chávez Jr. enfrenta cargos formales por delincuencia organizada y tráfico de armas.
La audiencia, clave en su proceso legal, se realizó este sábado 23 de agosto y debido al temor de un ataque durante su traslado, la audiencia se realizó en videoconferencia desde el penal, una medida inusual que refleja la complejidad del caso y su exposición mediática.