FENAPO: La Feria de San Luis Potosí confirma que Mötley Crüe se presentará GRATIS en esta fecha; Éste es el posible setlist

Mx - Mötley Crüe se presentará en la FENAPO este 8 de agosto de 2026

Mötley Crüe es una de las bandas legendarias del hard rock y hair metal que mantuvieron la escena glam en el top en los escenarios de los años 80s. Por lo que si eres fan del grupo y sobre todo, si te gusta este estilo de música, hay buenas noticias y es que la banda liderada por el bajista Nikki Sixx, vendrá a México para presentarse completamente GRATIS en la Feria Nacional Potosina.

Así que sigue leyendo para enterarte de todos los detalles y cómo es que se anunció su regreso a tierras nacionales.

¿Cuándo se presentará Mötley Crüe en la FENAPO?

De acuerdo con las redes sociales del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, Mötley Crüe se estará presentando en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) el sábado 8 de Agosto de 2026 en San Luis Potosí.

El promocional llega después de que la banda anunciara que iniciará su gira con canciones del disco ‘Carnival of Sins’, por lo que si no te quieres perder canciones icónicas como ‘Kickstart My Heart’ o ‘Home Sweet Home’, no te puedes perder de vista este concierto.

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¿Cuál es el setlist que tocará la banda Mötley Crüe en la FENAPO?

Mötley Crüe es una banda reconocida en el mundo del heavy metal, hair metal y hard rock. Sus canciones son un tanto polémicas, sin embargo, nadie puede negar que son muy buenas melódicamente hablando.

La banda a través de sus canales oficiales de Instagram, hizo una encuesta para ver qué canciones elegían sus fans para tocar en vivo, por lo que las más pedidas fueron:

Home Sweet Home

Anarchy in the UK

Kickstart My Heart

Wild Side

Too Young To Fall in Love

Shout at the Devil

Smokin’ in the Boys Room

Entre otras tantas clásicas como ‘Girls Girls Girls’, ‘Dr. Feelgod’ o ‘Looks That Kill’, que no pasan desapercibidas. Así que el setlist de Mötley Crüe en la FENAPO, estará de lujo.

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¿Quiénes son Mötley Crüe?

Mötley Crüe es una banda estadounidense que creció e impuso moda en la época de los 80s. Conformada originalmente por Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil y Mick Mars, fueron pioneros en el sonido del hard rock y hair metal, corriente que siguieron bandas como Bon Jovi, Poison, Ratt o Def Leppard.

Actualmente, aunque tuvieron una disputa legal con el guitarrista Mick Mars y éste hizo oficial su separación de la banda, se unió el reconocido John Five, con quien actualmente comparten escenario. Así que si eres fan del hair metal o hard rock, no te puedes perder la participación de Mötley Crüe en la FENAPO este 8 de agosto en San Luis Potosí.