Spotify “Party of the Year”: Cómo saber cuál fue la primera canción que escuchaste en la app

Para conmemorar dos décadas de transformar la industria musical, Spotify ha habilitado una sección especial denominada “Party of the Year”. Esta función no es un resumen anual convencional, sino una cápsula del tiempo personalizada que analiza los datos de escucha del usuario desde la creación de su cuenta hasta el presente.

A diferencia del “Wrapped” tradicional que recibimos cada diciembre, esta experiencia de aniversario ofrece una visión macro de nuestra evolución sonora. La plataforma genera una lista de reproducción dinámica que no solo incluye tus éxitos actuales, sino que rescata aquellas joyas olvidadas que marcaron tus primeros años dentro de la aplicación.

¿Cómo descubrir cuál fue tu primera canción en Spotify?

El dato más codiciado de esta celebración es, sin duda, el nombre del primer tema que le dio play a tu historia en la plataforma. El proceso para consultarlo es sencillo y se ha integrado directamente en la interfaz móvil:

Actualiza tu aplicación: Asegúrate de tener la versión más reciente de Spotify en iOS o Android.

Busca el banner de aniversario: Al abrir la app, aparecerá un recuadro especial con la leyenda “20 Años de Spotify” o “Party of the Year”.

Inicia la experiencia interactiva: Al dar clic, se desplegará una serie de historias (stories) similares al Wrapped anual.

Localiza la tarjeta de inicio: Una de las diapositivas finales mostrará de forma destacada el título de la canción, el artista y la fecha exacta en la que presionaste “play” por primera vez.

Si el banner no aparece de inmediato, también puedes acceder a través del sitio web oficial de la campaña “Spotify 20th Anniversary”, vinculando tu cuenta para desbloquear los datos históricos.

Spotify Wrapped: ¿Cómo sacar tu resumen musical en esta plataforma paso a paso?

Tu “Wrapped” histórico y las canciones que definieron tu vida

Además de la primera canción, la función permite consultar un listado de tus temas principales de todos los tiempos. Este ranking se basa en el número acumulado de reproducciones a lo largo de los años, permitiéndote ver qué artistas han sido tus compañeros constantes durante estas dos décadas.

La plataforma también ha incluido una sección de “Curiosidades Históricas”, donde te indica qué canción era la número uno en el mundo el día que te uniste a Spotify, comparando tus gustos personales con las tendencias globales de ese momento.

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Esta iniciativa refuerza el vínculo emocional entre la plataforma y sus usuarios, demostrando que, más que un servicio de streaming, Spotify se ha convertido en el diario sonoro de una generación completa.