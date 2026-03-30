Aspiración política más allá del parentesco, Saúl Monreal justifica nepotismo

Yo traigo una trayectoria de 27 años y no soy el favorito de mi hermano, tengo una aspiración como político, no es de ocasión; fui diputado local, dirigente de partido, dos veces presidente municipal… se me hace injusto que por ser familiar se me niegue participar, cuando tengo garantía constitucional, aseguró el senador de Morena, Saúl Monreal, quien busca ser gobernador de Zacatecas a la salida de su hermano David, de quien dijo “no he hablado con él, me ha respetado”, pero “no soy su favorito”.

En entrevista con Isaac Morán y Luis Ávila en el espacio de “Así las Cosas”, en ausencia de Gabriela Warkentin, el senador morenistas reconoció que hay molestia con el actual gobierno de Zacatecas, que encabeza su hermano David.

“Hay una clara molestia”, dijo luego del encontronazo que tuvo el gobernador con productores de frijol durante el evento con la presidenta Sheinbaum quien tuvo que parar la rechifla.

Saúl señaló que en la entidad “hay muchos coyotes”, a los que culpó del precio que recibe el productor de frijol y que la presidenta buscará subsanar.

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Sobre el nepotismo de otros políticos como el caso de Félix Salgado Macedonio, quien busca contender por el gobierno de Guerrero, en las próximas elecciones, señaló “yo de los senadores fue el principal promotor de esta reforma antinepotismo, pero también he dicho que el espíritu de la reforma es claro, cuando un gobernante impulsa o apoya, deja a otro familiar para sucederle el cargo, en mi caso no” y apeló a la garantía constitucional pese a reconocer que el sentir de los zacatecanos es el rechazo a otro Monreal; por lo que en el peor de los escenarios, dijo que podría considerar continuar la labor legislativa y seguir el consejo de la presidenta quien le dijo “espérate”.

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