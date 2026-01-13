Movimiento del Sombrero se deslinda de Samuel García tras detención por asesinato de Carlos Manzo

Samuel García no es una persona cercana a nosotros, es una persona que defraudó directamente a Carlos, aseguró Carlos Bautista Tafolla

El diputado local michoacano y miembro del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, se deslindó de Samuel García, encargado de relaciones públicas del exalcalde de Uruapan, luego de su detención por el caso de Carlos Manzo, y aseguró que acercarse al gobierno de Estados Unidos fue una decisión personal para buscar justicia.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Bautista Tafolla afirmó que la detención de Samuel García le tomó por sorpresa y aclaró que no se trata de una violación a la soberanía nacional, sino de una búsqueda de colaboración internacional para dar con el autor intelectual del homicidio.

“Este personaje, yo la verdad es que lo vi seis veces en toda mi vida, no es una persona del Movimiento del Sombrero, fue invitado por Carlos… pero no es una persona cercana a nosotros, es una persona que defraudó directamente a Carlos. Y pues sí nos cayó de sorpresa, sobre todo por la habilidad que tenía Carlos para saber cuándo alguien lo estaba engañando”.

¿Por qué pidió apoyo a Estados Unidos en el caso Manzo?

El diputado local defendió su decisión de pedir ayuda a Estados Unidos al considerar que cualquier persona que pierde a un amigo o líder haría lo mismo: buscar al culpable.

Señaló que México recibe apoyo internacional en distintos ámbitos, como el médico, y recordó que incluso se envía petróleo a Cuba, sin que ello represente una violación a la soberanía nacional.

¿Qué irregularidades persisten en la investigación?

Bautista Tafolla denunció que Carlos Manzo había señalado a tres personas que aún no han sido llamadas a declarar y mencionó el caso de Ignacio Campos, exprofesor universitario en Michoacán con más de cien denuncias.

Sobre los escoltas detenidos, consideró que el proceso es complejo y pudo haberse tomado una decisión apresurada ante la presión social. Informó que sostendrá una reunión con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Reconoce avances en la investigación

El diputado afirmó que, como le comentó la presidenta, no habrá encubrimientos, incluso si se trata de personas del mismo partido político. Además, felicitó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al fiscal de Michoacán por fortalecer las bases de la investigación para llegar al autor intelectual del crimen.

