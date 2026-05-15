Mundial 2026 en México: Gobierno prepara transmisiones gratuitas y app turística con el programa “Mundial Social” / LatinContent

El Gobierno de México avanza en la implementación del programa “Mundial Social” rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con transmisiones gratuitas de los partidos y el desarrollo de una app turística para recorrer el país. El anuncio fue retomado este 15 de mayo de 2026 como parte de la estrategia federal para aprovechar el torneo. El plan busca combinar acceso al fútbol con promoción turística en todo el territorio nacional.

Mundial Social Ampliar

La iniciativa forma parte de la preparación del país como una de las sedes del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

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¿Qué incluye el programa “Mundial Social” rumbo al Mundial 2026?

El proyecto “Mundial Social” contempla una serie de acciones enfocadas en hacer del torneo un evento accesible para toda la población, más allá de los estadios. Entre los puntos principales destacan las transmisiones gratuitas de los partidos en espacios públicos y Fan Fest distribuidos en distintas ciudades del país, con el objetivo de que los aficionados puedan seguir la Copa del Mundo sin costo.

De acuerdo con el reporte publicado este 15 de mayo de 2026, la estrategia también incluye herramientas digitales para conectar a los visitantes con experiencias turísticas durante el torneo.

¿Cómo funcionará la app turística del Mundial 2026?

Uno de los elementos nuevos del programa es la creación de una aplicación móvil enfocada en turismo, diseñada para acompañar la experiencia del Mundial 2026 en México.

La app buscará orientar a visitantes nacionales y extranjeros con rutas, recomendaciones y puntos de interés en las ciudades sede y otras regiones del país. La intención es aprovechar el flujo de aficionados para promover el turismo interno y la derrama económica.

Este componente digital se integra como parte de la estrategia del gobierno para vincular el deporte con el sector turístico durante la Copa del Mundo.

¿Dónde se verán los partidos del Mundial 2026 en México?

El plan del gobierno federal establece que los partidos del Mundial 2026 podrán verse en espacios públicos habilitados como Fan Fest, además de plazas y zonas comunitarias.

La idea es que la población tenga acceso gratuito a las transmisiones, sin depender exclusivamente de servicios privados o televisión de paga. Esto convertiría al Mundial en un evento de alcance masivo en todo el país.

El programa busca replicar modelos de convivencia utilizados en otros eventos deportivos internacionales, con pantallas públicas y actividades paralelas.

“El Mundial Social, busca que mexicanas y mexicanos, puedan vivir el Mundial FIFA 2026. Por ello, el Gobierno instalará pantallas en distintas partes del país, y organizará torneos para impulsar el deporte entre niñas, niños y jóvenes”



Claudia Sheinbaum.

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¿Cuál es el objetivo del “Mundial Social” en México?

El objetivo central del programa es convertir la Copa del Mundo 2026 en una experiencia social y cultural, no solo deportiva.

Entre las metas principales se encuentran:

Garantizar acceso gratuito a los partidos en espacios públicos

Impulsar el turismo nacional e internacional

Activar la economía en ciudades sede

Generar espacios de convivencia comunitaria alrededor del fútbol

Integrar tecnología para mejorar la experiencia del visitante

El gobierno federal ha insistido en que el Mundial debe dejar un legado más allá del deporte, con impacto en infraestructura, turismo y cohesión social.

¿Qué impacto tendrá el Mundial 2026 en México?

México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que implica la organización de partidos en ciudades sede y la llegada de miles de visitantes internacionales.

El “Mundial Social” busca ampliar ese impacto hacia otras regiones del país, con actividades culturales, deportivas y turísticas que se desarrollarán de manera paralela al torneo.

La estrategia también pretende posicionar a México como un destino turístico global durante el evento, aprovechando la visibilidad internacional del fútbol.

EL MUNDIAL SOCIAL ⚽️



Previo al arranque del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, se realizarán algunas actividades de futbol y se realizarán Mundialitos para diferentes categorías.



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¿Qué sigue para el programa rumbo al Mundial 2026?

De cara al inicio del torneo en junio de 2026, el gobierno continuará con la implementación de la app turística, la instalación de Fan Fest y la organización de actividades comunitarias en todo el país.

El siguiente paso será la definición de sedes de transmisión pública y la puesta en marcha de los espacios donde se proyectarán los partidos, así como la promoción oficial de la plataforma digital.

El “Mundial Social” se mantendrá como uno de los ejes principales de la estrategia federal rumbo a la Copa del Mundo 2026 en México.