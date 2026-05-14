FIFA recibe el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 y lo registra como “Ciudad de México”

La FIFA recibió oficialmente el inmueble conocido comercialmente como Estadio Banorte para el Mundial 2026 y determinó que será identificado como “Estadio Ciudad de México” durante el torneo. El cambio se aplicará en todas las comunicaciones oficiales de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, de acuerdo con la organización del certamen.

Estadio Banorte / NurPhoto Ampliar

¿Por qué la FIFA cambia el nombre de los estadios en el Mundial?

La FIFA estableció que el estadio ubicado en la capital mexicana no podrá usar su nombre comercial durante el Mundial 2026, por lo que será registrado como “Estadio Ciudad de México”. La razón principal es la política de “naming rights” de la FIFA, que impide que marcas comerciales aparezcan en estadios durante sus torneos.

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Por ello, aunque el inmueble opere comercialmente bajo el nombre Estadio Banorte, en el torneo será identificado únicamente por su ubicación geográfica.

El objetivo es evitar publicidad indirecta de patrocinadores en transmisiones, boletos, señalización y contenidos oficiales del Mundial. Este modelo ya se ha aplicado en otras ediciones de la Copa del Mundo y también afectará a otras sedes en México.

¿Qué implica la entrega del estadio a la FIFA?

La entrega del inmueble marca el inicio de la operación directa de la FIFA sobre la sede mundialista. A partir de este momento, la organización asume el control del recinto para su adecuación rumbo al Mundial 2026.

El inmueble había obtenido un permiso especial para retrasar su entrega dos días más de lo previsto. El plan original era ceder el control total a la FIFA desde el 11 de mayo, a un mes del arranque del torneo, pero se autorizó una prórroga para que los clubes locales pudieran disputar la mayor cantidad posible de partidos de la Liguilla del Clausura 2026 en el estadio. Ese permiso venció el miércoles 13 de mayo a las 23:59:59 horas, por lo que la mañana del 14 de mayo se realizó la entrega oficial del recinto a la FIFA, que ya lo toma para su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Desde este punto, la FIFA coordina logística, accesos, seguridad, zonas de prensa y todas las adecuaciones necesarias para cumplir con los estándares del Mundial 2026.

¿Qué significa este cambio para México en el Mundial 2026?

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, y la Ciudad de México tendrá un papel central dentro del torneo. El estadio capitalino es uno de los recintos más importantes del certamen por su capacidad, historia y relevancia internacional.

Ha sido sede de finales mundialistas y volverá a recibir partidos en un torneo que será el primero con 48 selecciones. El cambio de nombre no afecta su importancia, pero sí redefine su identidad dentro del evento.

ÚLTIMA ETAPA DE REMODELACIÓN 🏟️



El Estadio Banorte quedó oficialmente bajo control de FIFA rumbo al Mundial 2026, tras el juego entre Cruz Azul y Chivas.



Por el momento todavía luce el nombre del patrocinador, pronto será Estadio Ciudad de México.



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¿Qué sigue para el Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026?

El inmueble continuará con su fase final de preparación y adecuaciones exigidas por la FIFA antes del inicio del torneo. En los próximos días se definirán aspectos operativos como accesos, logística de aficionados, zonas de prensa y calendario de partidos.

El siguiente paso será la publicación oficial del calendario del Mundial 2026, donde el Estadio Ciudad de México quedará confirmado como una de las sedes clave del torneo inaugural y de varias fases de la competencia.