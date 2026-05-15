A los 40 años, Memo Ochoa habla claro sobre su lugar en el Tri y el Mundial 2026

Memo Ochoa habla claro sobre su lugar en el Tri y el Mundial 2026 / Ethan Miller

A 27 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa volvió a hablar sobre la posibilidad de disputar su sexto Mundial. El arquero mexicano respondió a las críticas por su convocatoria a los 40 años y subrayó que su permanencia en la Selección Mexicana no se sostiene en su trayectoria, sino en lo que demuestra día a día en la cancha y en cada concentración.

Guillermo Ochoa / Geoff Stellfox Ampliar

El guardameta aseguró que su permanencia no ha sido producto del favoritismo, sino del trabajo y rendimiento a lo largo de los años. La declaración se dio en medio de cuestionamientos sobre la portería del Tri rumbo al nuevo proceso mundialista.

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El arquero mexicano, uno de los referentes históricos del combinado nacional, respondió directamente a las críticas sobre su convocatoria y dejó claro que su presencia sigue siendo competitiva dentro del grupo.

¿Qué dijo Memo Ochoa sobre su lugar en la Selección Mexicana?

En conferencia de prensa desde el CAR, Guillermo Ochoa fue directo al defender su continuidad en el Tricolor ante los cuestionamientos por su edad y su rol dentro del equipo.

“No es algo que me hayan regalado”, aseguró el guardameta mexicano al referirse a su permanencia en la Selección Mexicana.

El portero dejó claro que cada convocatoria ha sido producto de su trabajo constante y del nivel que ha mantenido a lo largo de los años, más allá de su trayectoria o su historial en Copas del Mundo.

¿Cómo responde a las críticas y la competencia en la portería?

El debate sobre la portería de la Selección Mexicana ha sido constante en los últimos años, con nuevas generaciones empujando por un lugar en el equipo nacional. En ese contexto, Ochoa respondió a los señalamientos que cuestionan su convocatoria recurrente.

El guardameta dejó claro que la competencia siempre ha sido parte de su carrera, tanto en clubes como en selección. Afirmó que ningún jugador tiene su lugar asegurado y que cada ciclo representa una nueva evaluación por parte del cuerpo técnico.

La Selección Mexicana ha atravesado distintos procesos de renovación, y la posición de portero no ha sido la excepción. Sin embargo, Ochoa insistió en que su experiencia en partidos de alta exigencia, incluyendo Copas del Mundo, sigue siendo un factor relevante en las decisiones deportivas.

El mensaje del arquero apunta a reforzar la idea de que la jerarquía dentro del equipo no se mantiene por historia, sino por rendimiento constante.

¿Qué representa Memo Ochoa en el proceso rumbo al Mundial?

El papel de Ochoa en el proceso mundialista sigue siendo tema de análisis dentro del entorno del fútbol mexicano. Su presencia aporta experiencia en momentos de presión, especialmente en torneos de eliminación directa, donde ha sido protagonista en varias ocasiones.

Uno de los temas más relevantes de la conversación fue la posibilidad de que Ochoa dispute su sexto Mundial con la Selección Mexicana, algo que lo colocaría en una lista histórica de futbolistas con más participaciones mundialistas.

El arquero reconoció ese escenario como una posibilidad real, aunque evitó ponerlo como objetivo prioritario. Para él, lo más importante sigue siendo su rendimiento en el presente y su desempeño dentro de cada concentración con el equipo nacional.

Más allá de su edad y de la competencia interna, el arquero sostiene que su motivación sigue intacta. En la entrevista, dejó entrever que su objetivo es seguir siendo considerado siempre que su nivel lo respalde, sin depender de su trayectoria previa.

Entrenamiento de la Selección Mexicana dirigido por Javier Aguirre y Rafa Márquez.



📹 | @egarrido12_ / @flacosandoval_ pic.twitter.com/aPGjP13Zms — W Deportes (@deportesWRADIO) May 13, 2026

En el entorno del Tri, su figura genera debate: mientras algunos destacan su liderazgo y recorrido internacional, otros consideran que el proceso debe enfocarse en una renovación total en todas las líneas, incluida la portería.

Próximos pasos de Memo Ochoa y la Selección Mexicana

De cara a los próximos compromisos internacionales, el panorama para Guillermo Ochoa dependerá de su rendimiento en el club y de las decisiones del cuerpo técnico del Tri.

La Selección Mexicana continuará su preparación en partidos amistosos y competencias oficiales rumbo al siguiente Mundial, donde la portería seguirá siendo uno de los temas más observados.

Para Ochoa, el reto inmediato será mantener un nivel competitivo que le permita seguir siendo considerado en las convocatorias. El debate, mientras tanto, seguirá abierto en torno a su papel dentro del proceso de renovación del fútbol mexicano.