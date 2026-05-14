Shakira y Burna Boy lanzan “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026: así ayudará a millones de niños

Shakira y Burna Boy ya tienen en sus manos uno de los lanzamientos más poderosos rumbo a la Copa del Mundo. Sony Music Latin anunció este 14 de mayo de 2026 el estreno de “Dai Dai”, tema que fue presentado como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, al mismo tiempo, como himno en beneficio del Fondo de Educación de la FIFA y Global Citizen. La noticia no solo coloca a dos figuras globales al frente de uno de los mayores escaparates deportivos del planeta, también conecta música, futbol y causa social en un solo movimiento.

Kaká, Shakira y Gianni Infantino / Rob Kim Ampliar

El anuncio viene acompañado de otro dato de alto impacto: Shakira co-encabezará el espectáculo de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio junto a Madonna y BTS. De acuerdo con el comunicado, será la primera vez en la historia que una Final de la Copa del Mundo tenga un show de medio tiempo con artistas de talla mundial, en una apuesta que busca unir deporte, cultura y propósito. Con eso, “Dai Dai” no solo se perfila como una canción promocional más, sino como una pieza central del evento más grande del futbol internacional.

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Pero el punto que más peso tiene en esta historia está fuera del escenario. El comunicado señala que “Dai Dai” será el himno oficial en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial 2026 para ampliar el acceso a la educación de calidad y al deporte para niños de todo el mundo. Además, Shakira donará las regalías del tema a ese fondo, mientras que Sony Music igualará los primeros 250 mil dólares con una donación. Como parte de esa misma iniciativa, la cantante también aportará un dólar por cada boleto vendido en la próxima etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

¡El anuncio de la canción oficial del mundial 2026, “DAI DAI”, de @shakira junto a @burnaboy, supera las 100 Millones de reproducciones entre todas las redes sociales! 🔥⚽️ pic.twitter.com/gnoPDKAYMh — SHAKIRA NEWS SPAIN (@shakiranewspain) May 14, 2026

La dimensión del lanzamiento también se entiende por el momento que atraviesan ambos artistas. El documento resalta que Shakira viene de un periodo arrollador: su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue reconocida por Billboard como la gira hispana más taquillera de la historia, con 421.6 millones de dólares en ingresos brutos y más de 3.3 millones de asistentes. También se recuerda que recientemente reunió a más de 2 millones de fans en Copacabana, en un concierto que generó un impacto económico estimado en 800 millones de dólares y elevó 123 % las reservas de viaje.

En el caso de Burna Boy, el comunicado lo describe como uno de los artistas africanos más influyentes de su generación, con presencia en estadios y arenas de todo el mundo, además de un perfil que cruza música, moda, filantropía y deporte. Así, “Dai Dai” nace con ambición total: ser la canción del Mundial, encender la Final de 2026 y, al mismo tiempo, convertir el ruido global del futbol en una ayuda concreta para miles de niños.